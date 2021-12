Nicolas Jean, l’investi

Bien qu’il se soit lancé dans le droit pour faire du pénal, Nicolas Jean s’est finalement retrouvé titulaire d’un Magistère en droit des affaires. C’est l’expérience en dehors des frontières françaises, obligatoire pour obtenir ce diplôme, qui l’a poussé à quitter la région marseillaise d’où il est originaire pour rejoindre le Grand Est : "La certitude de passer une année à l’étranger m’a fait choisir ce cursus", explique-t-il. Après deux ans passés à Nancy et un en Suède, il ajoute une corde à son arc en intégrant l’Essec pour y suivre un master en droit des affaires internationales et management, durant lequel il réalisera un apprentissage en salle des marchés.

Son intérêt éveillé par cette première expérience à l’étranger, il cherche ensuite à réaliser un VIE (volontariat international en entreprise) en Afrique. À l’époque, aucune raison ne semble pousser le jeune avocat à s’intéresser au continent africain. Mais Nicolas Jean constate avec le recul que c’est peut-être sa passion pour le foot (plus particulièrement pour l’Olympique de Marseille et son équipe 91-93) et les matchs de la Coupe d’Afrique des Nations qu’il regarde chez son ami d’enfance qui ont fait naître sa future passion pour ce continent et sa culture. Il trouve son bonheur chez Gide Loyrette Nouel, maison à laquelle il est resté fidèle jusqu’à ce jour, pour qui il travaille deux ans à Tunis en détachement. Là-bas, il rencontre son premier mentor : Kamel Ben Salah, qui dirigeait le bureau tunisien du cabinet ainsi que la pratique financements structurés à Paris que Nicolas Jean intègre lors de son retour en France en 2010. Plongé dans l’environnement des avocats parisiens qui lui était encore inconnu, il apprend la rigueur et l’art de négocier, tout en prenant goût à l’activité plus transactionnelle qu’il exerce désormais. Après cinq ans en financements structurés, il se lance dans un projet de développement à l’international en Afrique subsaharienne que lui propose Gide. En 2016, il rejoint ainsi l’équipe projet du cabinet, menée par François Krotoff, où il travaille dans les secteurs de l’infrastructure et de l’énergie. Pour cela, il passe la moitié de son temps en Afrique (en Côte d’Ivoire, au Bénin, au Sénégal, au Togo ou encore en République démocratique du Congo), ce qui lui permet d’affirmer son positionnement : "Être aux côtés des acteurs africains."

Combattre l’autocensure

Petit à petit, son activité évolue et prend "une dimension souveraineté". Il intervient ainsi auprès des acteurs privés, des sociétés d'État et des États eux-mêmes. Il conseille ces derniers sur des questions de dette ou encore de réforme sectorielle, notamment du tourisme.C’est à ce moment que le Covid frappe le monde entier, les dossiers impliquant le secteur touristique sont par conséquent mis entre parenthèses. Loin d’être démotivé et convaincu de la dimension collective de son métier, Nicolas Jean lance le think tank A New Road (Round-Table on African Debt) dédié aux dettes publiques africaines. L’organisation compte aujourd’hui 25 membres et travaille à la rédaction d’un pacte de responsabilité pour lever certains freins au financement des économies africaines. Depuis presque un an, il est également membre du comité exécutif de Gide. Un rôle qu’il prend très à cœur, dans le cadre duquel il souhaite promouvoir l’ouverture de sa maison à tous les profils en combattant l’autocensure des avocats en recherche d’un cabinet, qui n’osent pas toujours postuler au sein d’une firme internationale. Si les voyages sont l’une des passions qu’il partage avec sa femme, Nicolas Jean a trouvé son équilibre grâce au cocon familial qu’il a construit en Normandie. Entouré d’animaux (âne, chèvres, poneys et chiens), l’avocat aime y accueillir ses amis de longue date qui évoluent loin de l’écosystème juridique pour partager un bon repas et une bonne bouteille de vin.

Léna Fernandes