Nicolas Faguer quitte Paul Hastings pour McDermott

L’équipe contentieux de McDermott Will & Emery accueille un nouvel associé spécialiste de la matière : Nicolas Faguer. En provenance du cabinet Paul Hastings, où il exerçait depuis une dizaine d’années, l’avocat concentre sa pratique sur les litiges corporate complexes, notamment sur les contentieux haut de bilan comme les conflits d’actionnaires ou les contentieux post-acquisition. Nicolas Faguer possède également un large savoir-faire en matière de contentieux commercial et de modes alternatifs de résolution des litiges. Depuis plusieurs années, il défend les intérêts de clients du secteur de la finance, des cabinets d’audit et des fonds d’investissement notamment, mais également de nombreuses entreprises des secteurs pharmaceutique, du numérique et des télécommunications, de l’énergie et des logements de retraite. Après un début de carrière au sein du cabinet Rambaud Martel, Nicolas Faguer rejoindre Proskauer en 2005, où il deviendra associé. En 2011, il intègre Paul Hastings. Dans son mouvement, l’avocat sera prochainement rejoint par un collaborateur.

Les avocats du pôle contentieux de McDermott Will & Emery interviennent en droit pénal des affaires, investigations et conformité, ainsi qu'en matière de contentieux corporate et commerciaux, risques industriels et responsabilité du fait des produits.

Marine Calvo