Nicolas Darnaud (Ardian), l’optimiste pugnace

En bon sportif, Nicolas Darnaud est très exigeant avec lui-même. Animé par la volonté de comprendre les entreprises, il obtient à la fois le diplôme d’avocat et celui d’expert-comptable en plus d’effectuer le programme Grandes Écoles de l’ESCP.

"Je veux être proche des entrepreneurs", un contact étroit qu’il ressent comme l’une des clés de la réussite dans l’accompagnement des équipes dirigeantes et des sociétés de son portefeuille. ‘’Je ne me vois jamais comme un actionnaire majoritaire ou minoritaire, nous sommes des partenaires’’. Une proximité qui lui a notamment permis d’accompagner sur le fonds V la société NHV, fleuron des services aéronautiques B2B. Un dossier complexe qui a connu un retournement de marché brutal en 2014. Il se remémore ces périodes difficiles, ‘’Dans ces moments, il faut savoir se remettre en question et être constamment présent car quand on est au pied du mur, il faut être solidaire’’. Pugnace, le managing director a fait preuve d’une résilience remarquable dans cette opération.

Responsable de quatre sociétés en portefeuille du fonds Buyout, principalement dans la santé et l’alimentaire qui sont ses deux secteurs de prédilection, cet ancien de l’équipe transactions services d’Ernst & Young compte sur une équipe de collaborateurs talentueux aux profils variés. ‘’C’est par la complémentarité qu’on performe le plus’’, même si, à ses yeux, l’efficacité ne doit jamais faire obstacle à la quête de sens que recherchent les équipes : ‘’Le private equity de demain sera responsable et durable, nous sommes en quête de sens’’. Une quête chevillée au corps que Nicolas Darnaud s’emploie à diffuser auprès de ses équipes. ‘’L’intelligence émotionnelle et l’éthique dans une équipe sont primordiales ; Quelle place mettez-vous à la solidarité, à la loyauté ?’’, interroge-t-il.

INVESTISSEMENTS REMARQUABLES

Inovie (acteur majeur du diagnostic médical)

Santé Cie (santé à domicile et de proximité)

Prosol - Grand Frais (chaine de valeur alimentaire)

NHV (transport et services aéronautiques)

Kersia (sécurité alimentaire, biosécurité et désinfection)

Georges Milolo