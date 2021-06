Nicolas Brooke devient directeur de l'éthique de Crédit agricole CIB

Le spécialiste du contentieux, de la compliance et de l’éthique en entreprise Nicolas Brooke retrouve ses premières amours : la banque. En intégrant le Crédit agricole CIB, la banque de financement et d’investissement, en qualité de directeur de l’éthique sur le plan mondial, l’avocat va travailler à la prévention de la fraude et de la corruption, à la protection des données, au respect de la loi américaine extraterritoriale relative à la déclaration des contribuables américains à leur administration fiscale (Fatca du 1er juillet 2014) et à l’échange automatique d’informations.

Il avait déjà occupé le poste de responsable du contentieux international puis celui de directeur juridique des investigations, du contentieux et des affaires réglementaires pour la Société générale entre octobre 2010 et mai 2019. À ce titre, il a travaillé sur les dossiers Kerviel, du Libor et a contribué à la signature de la CJIP avec le parquet national financier (la seconde après celle de HSBC) après l’enquête relative à la corruption d’agents publics en Libye. Fort de ses expériences, il répond à l’appel des sirènes d’un cabinet d’avocats anglais tout juste arrivé à Paris : Signature Litigation. C’est aux côtés de Thomas Rouhette et de son équipe qu’il développera le volet compliance de l’enseigne. Il y retrouve aussi la robe d’avocat qu’il portait déjà au début de sa carrière chez Freshfields. Ce diplômé de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et du King’s College de Londres met aujourd’hui l’accent sur la culture de l’éthique dans un secteur particulièrement régulé.

Pascale D'Amore