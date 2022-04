NFT, révolution du marché de l’art ou marché de dupe ?

NFT et crypto, un mariage heureux

Pour comprendre le marché des non-fungible tokens (NFT), il faut comprendre le fonctionnement global des cryptomonnaies. Les deux sont intimement liés par leur ADN commun, la blockchain. Pour faire simple, NFT comme cryptomonnaies (bitcoin, ether, etc.) tiennent leur valeur de leur rareté, classique, mais surtout de leur authentification qui n’est pas effectuée par un organe central (banque, gouvernement ou autre) mais par des millions d’ordinateurs qui valident chacun une petite partie de leur authenticité et de leur unicité. Un organe central peut être piraté, défaillant, ou encore orienter un marché dans son intérêt propre. Ce n’est pas le cas de millions d’ordinateurs indépendants qui garantissent la neutralité du système et (à peu près) sa sécurité.

En plein confinement, musées fermés, l’envie d’art s’est essentiellement assouvie en ligne. Mais qu’en était-il de l’envie de posséder, d’acheter, d’échanger, de collectionner de l’art alors que tout était fermé ? C’est pour répondre à ce désir, dans un environnement de pandémie, que se sont développées ces "œuvres numériques" (images, dessins, films, Gifs…) dont la blockchain a permis l’émergence. Tout en garantissant pour chacune de ces "œuvres", un certificat de propriété unique, vérifiable, traçable en toute transparence et négociable. Et cette négociation, comme l’achat initial ou la revente, s’effectue essentiellement en cryptomonnaies, principalement via l’écosystème Ethereum.

Everydays: the First 5000 Days, l’œuvre d’art numérique de Beeple, vendue 69 M$ par Christie’s

En 2021, la transaction d’une œuvre numérique de Mike Winkelmann (alias Beeple), vendue à 69 millions de dollars, fait exploser les compteurs de Christie’s, assurant ainsi l’engouement pour les NFT dont les prémices sur la toile ne remontaient qu’à trois ans. Un engouement vécu aussi bien par les artistes qui y ont vu un formidable moyen de se faire rémunérer (y compris à chaque vente – les transactions étant traçables, elles peuvent entraîner des royalties versées à l’artiste), que des investisseurs d’art friands de nouveaux territoires de jeu. Mais surtout, les NFT attirent une nouvelle catégorie de collectionneurs: les "early users" des cryptomonnaies, habitués du Dark Web (la face obscure du Web ou s’échangent des marchandises plus ou moins licites payées en cryptomonnaies), les "rich geeks" ayant compris dès 2014-2015 l’intérêt des cryptos, les technophiles en ayant saisi les arcanes, ou les aventuriers de la première heure des cryptos. Tout ce petit monde est aujourd’hui multimillionnaire en monnaie virtuelle.

Des "crypto-billionaires" à la manœuvre

Là, le marché se complique. En effet, cette dernière catégorie, mue par des aspirations a priori fort peu artistiques, s’est engouffrée dans ce marché plein de promesses, quasiment sans limite de capacité d’investissement et en y voyant un moyen de faire fructifier ces actifs peu "dépensables". À ce jour, il est en effet impossible d’acheter une maison de rêve en bitcoin, un yacht en ether ou faire le tour du monde sur "Crypto-Airlines". Ces sommes astronomiques, issues de la volatilité extrême des cryptos durant les cinq dernières années (1 bitcoin valait 1 dollar en 2011, plus de 19000 dollars fin 2017 et jusqu’à 68 000 dollars en 2021), ne sont pas toujours connues des autorités et n’ont que rarement subi de taxations des plus-values.

Bored Ape Yacht Club : NFT (#8817), vendu 3,4 M$. Source : Sotheby’s Metaverse

Ces multimillionnaires ont ainsi vu dans les NFT un "objet" d’investissement ludique, permettant d’afficher sa richesse en exposant ses collections de droits NFT ou en annonçant haut et fort l’achat d’un exemplaire de la série du "Bored Ape Yacht Club" (parmi les NFT les plus connus, courus et reconnus) et ce, quel qu’en soit le prix d’acquisition. Par cette soudaine passion pseudo-artistique, ils ont fait s’envoler un marché en jouant entre-soi, mais fait également rêver à des profits confortables tous les suiveurs qui découvraient les cryptomonnaies. Ce postulat posé, on comprend que tous les intéressés ne jouent pas dans la même catégorie, pas avec les mêmes moyens et pas toujours avec les mêmes règles. Ainsi, certains joueurs risquent bien de se retrouver les pigeons rêvés autour de la table de poker.

Ce déséquilibre n’est pas le seul écueil du marché des NFT

Un NFT s’inscrit dans un "block" de la blockchain qui en garantit son authenticité et celle de son propriétaire. Certes. Mais l’on a vu émerger de faux marchés, de faux vendeurs, des usurpations d’identité de vrais artistes, des copies et autres vendeurs sans droits. Tout comme dans le monde traditionnel de l’art finalement, dont le seul moyen de ne pas se faire avoir est d’en être expert. Experts très rares dans le monde des nouveaux passionnés de NFT, trop peu technophiles, trop peu spécialistes des cryptos, des réseaux sociaux qui assurent la notoriété d’un NFT ou trop peu connaisseurs des fondamentaux de l’art et de l’art numérique en particulier.

Le marché de l’art a été secoué par plusieurs révolutions supposées qui se sont avérées être des phénomènes de mode (le Street Art par exemple, tout le monde n’est pas Bansky !), des comportements moutonniers animés par de simples considérations économiques et fiscales (exclusion des œuvres d’art de l’assiette ISF en 1982 ayant entraîné une explosion du marché de la "croûte"), voire des escroqueries notables (Les Beltracchi, surnommés les "Bonnie & Clyde du pinceau" qui ont écoulé des copies à prix faramineux pendant plus de trente ans). Finalement, peu d’évolutions du marché de l’art se sont révélées être de véritables révolutions. Par conséquent, dans quelle catégorie classera-t-on les NFT dans cinq, dix ou cent ans ? Nul ne le sait, mais les risques que cette révolution se termine en explosion de bulle, comme celle des débuts du Net (qui se souvient des stars déchues Napster, MySpace ou Altavista ?) ou se limite à quelques collectionneurs très riches devenus encore plus riches et nombre de déçus devenus beaucoup moins riches, sont énormes.

"Les vrais gagnants seront sans doute les marchands de pelles"

Comme dans toute ruée vers l’or, les vrais gagnants seront sans doute les marchands de pelles. Pour les NFT, ce sont les plateformes incontournables de mise en vente et de transactions comme OpenSea ou Rarible, les agences spécialisées en commercialisation et marketing des NFT (les Français d’Exclusible par exemple) ou encore les acteurs des "métavers". Les métavers, ces univers virtuels où les NFT s’échangent pour des fortunes entre annonceurs internationaux angoissés de ne pas être présents dans l’un des mondes supposés de demain. Les places sont donc chères chez les marchands de pelles, mais elles sont surtout prises par des acteurs mondiaux plus riches que de nombreux États (Facebook renommé Meta dans cette optique par exemple). Alors, comment bien investir dans les NFT ? Peut-être en évitant de le faire, excepté si vous êtes multimillionnaire en cryptomonnaies, sous peine de se retrouver avec quelques octets informatiques, n’ayant même pas la valeur de la clé USB où ils seront sauvegardés…

Corinne Prince Labille, associée, Allure Finance.

