Ned Curic (Stellantis) : en route vers le véhicule connecté et la conduite autonome

Expert du numérique, Ned Curic fait ses premières armes comme ingénieur système chez Northrop Grumman, puis comme directeur des technologies de l'information de New Century, avant d’intégrer Microsoft. Il mène ainsi pendant 13 ans différentes missions de conseil et de stratégie, qui le conduisent à la pointe de sujets opérationnels, en particulier dans le domaine de l’IA. C’est lorsqu’il rejoint Toyota en 2013, que s’ouvre une nouvelle page de sa carrière dans le secteur automobile. Ce qui serait apparu quelques années plus tôt encore comme un pari risqué est alors un pont presque naturel, tant les constructeurs traditionnels multiplient les investissements dans le numérique pour tenter de rattraper leur retard sur les logiciels de Tesla. Ned Curic rejoint ensuite Toyota Connected North America à sa création, en 2015, en tant que directeur des technologies. Mais c’est surtout chez Amazon que cet ingénieur fait la preuve de ses compétences de management, construction des équipes, en mettant l’accent sur la gestion du changement.

Son arrivée chez Stellantis (ex-PSA) en août 2021 en tant que vice-président, Chief Technology Officer, est avant tout une forme d’aboutissement de ce travail. Quelques mois plus tard, le groupe français annonce d’ailleurs un partenariat avec Amazon pour connecter ses véhicules, en utilisant notamment les serveurs AWS du géant américain et son système de commande vocale Alexa. Les étapes clés de la construction de ces technologies acquises, Ned Curic prépare désormais son industrialisation, avec les moyens d’un groupe mondial : 30 milliards d’euros d’investissements sont annoncés d’ici à 2025 pour réaliser la transformation software et l’électrification. Tout en gardant un œil sur des problématiques du secteur, dont la pénurie de semiconducteurs.

De son côté, Ned Curic, toujours installé en Californie, est en outre chargé de construire un réseau mondial de 4 500 ingénieurs software et IA dans le secteur de la tech et dans d’autres industries. De quoi faire aussi travailler les données toujours plus nombreuses qui reviennent des premiers véhicules connectés des différentes marques du groupe : près de 12 millions étaient en circulation fin 2021.