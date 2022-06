Naissance de Carve, issu de l’alliance entre pénal et antitrust

Aller à l’essentiel. C’est la promesse du nouveau cabinet parisien Carve fondé par Quentin Lancian et Romain Travade qui se consacre au droit de la concurrence, pénal des affaires et au contentieux. Carve, qui se traduit en français par "tailler, sculpter", reflète en un mot l’objectif commun des deux fondateurs : proposer un service juridique sur mesure à leurs clients. "Depuis quelques années, il y a une demande de plus en plus forte des entreprises en matière de conformité, que ce soit en droit de la concurrence ou en droit pénal des affaires. Ces dernières attendent de nous que nous soyons efficaces et que nous allions à l’essentiel, expliquent-ils. Mais pour cela, la démarche de conformité doit être très fortement personnalisée et simple à mettre en œuvre au sein de l’entreprise." Un processus nécessaire qui permet, in fine, une offre de solutions sur mesure et opérationnelles. "Le droit de la concurrence comme le droit pénal des affaires touchent tous les secteurs de l’économie et représentent des enjeux stratégiques pour les entreprises et leurs dirigeants", explique Romain Travade. "Une fine connaissance de nos clients, de leur organisation, de leurs activités et de leurs objectifs est donc essentielle."

Conserver le côté humain

Chez Carve, Quentin Lancian s’occupe du droit pénal des affaires et du contentieux, tandis que Romain Travade intervient sur le volet antitrust et commercial. Des savoir-faire bien différents qui, avec la pénalisation du monde des entreprises, se trouvent complémentaires. La synergie entre leurs activités couplée à leur vision commune du métier et aux valeurs humaines qu’ils partagent sont le socle de leur structure indépendante. "Notre pratique quotidienne du contentieux et du pénal des affaires constitue un atout précieux dans notre approche d’anticipation des risques", précise Quentin Lancian.

Quant à la question du développement de leur enseigne, les deux associés sont clairs : Carve n’a pas vocation à devenir un cabinet full service et "se veut une structure spécialisée, à taille humaine et agile, avec des associés fortement impliqués sur les dossiers". Une volonté du duo de rester des experts dans leur domaine et de ne pas s’égarer dans d’autres secteurs. Pour autant, ils ne sont pas fermés à l’idée d’élargir leur pratique à une troisième matière complémentaire à leur activité. Et, au-delà du volet opérationnel, c’est également la volonté de conserver le côté humain qui pousse les avocats à ne pas vouloir grandir à tout prix. "Nous construisons sur le long terme avec nos clients comme avec nos équipes et accordons une place essentielle à la formation de nos collaborateurs", déclare Romain Travade.