Nadine Yahchouchi (Microsoft 365) : "La Covid-19 a rebattu les cartes des enjeux humains dans l’entreprise"

Décideurs. Que retenir de l’impact de la crise sanitaire sur les modes de travail ?

Nadine Yahchouchi. La Covid-19 a rebattu les cartes des enjeux humains. Après la crise sanitaire, nous avons tous eu besoin de davantage de flexibilité. D’autant plus qu’au cœur des différents confinements, la frontière entre vie personnelle et vie professionnelle est devenue presque floue. Par ailleurs, après la crise sanitaire, 85 % des employés ont affirmé être plus performants en télétravail. Ce qui a pour effet d’abattre le préjugé selon lequel "on travaille moins de chez soi".

Une aubaine pour les outils collaboratifs ?

Bien sûr, la crise sanitaire a eu pour effet de dynamiser les outils collaboratifs comme Microsoft Teams. En mars 2020, la plateforme collaborative Teams comptait 20 millions d’utilisateurs quotidiens ; aujourd’hui, nous en dénombrons 145 millions partout dans le monde. À cela s’ajoute l’effet "générationnel". Les nouvelles générations sont le produit des évolutions des modes de travail. Elles ont l’habitude de récupérer les informations dont elles ont besoin "à la carte" – ce que permettent les outils collaboratifs – et elles utilisent bien plus les systèmes de chat, que les mails.

En évoquant ces nouveaux usages, vous parlez de "paradoxe de l’hybride". Que voulez-vous dire ?

En effet. Ce terme fait référence au fait que nous avons tous besoin de concentration individuelle et, en même temps, de liens sociaux. À mon sens, "le paradoxe de l’hybride" implique le besoin d’un environnement de travail flexible, différencié et personnalisé pour chacun. C’est dans ce sens qu’évolue la HR Tech. Elle a connu une véritable accélération technologique en deux ans et permet aujourd’hui de s’adapter aux besoins de chaque collaborateur.

Propos recueillis par Clémence Galland