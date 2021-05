N.Estrada (Cdiscount) : "Nous pratiquons la préférence intra-entreprise"

Décideurs. Adaptation, digitalisation, accélération: des mots qui font l’actualité mais qui trouvent un écho particulier dans une entreprise comme la vôtre.

Nathalie Estrada. En effet, depuis 1998, année de sa création, Cdiscount n’a eu de cesse de se développer et d’aller sur des terrains où personne ne nous attendait. Un esprit d’innovation, une adaptabilité de tous les instants plutôt utiles dans une période qui exige, plus que nulle autre, de se transformer. Le fait d’évoluer dans le domaine de la tech ne dispense pas d’accélérer ses usages digitaux. Confrontés à l’expérience généralisée du télétravail, à l’épreuve du confinement, nous avons dû, nous aussi, lever les derniers freins sur certains process ou accompagner les collaborateurs dans une meilleure maîtrise des outils collaboratifs.

Quelle est la place accordée à la mobilité interne dans votre stratégie de développement ?

Cdiscount, vous l’aurez compris, se distingue par son dynamisme. Et lorsque nous partons à la conquête de nouvelles activités, il est souvent plus facile de trouver les ressources en interne. La mobilité interne fait donc partie intégrante de notre quotidien, en témoigne le Charte rédigée spécialement sur ce sujet ou l’existence de référents mobilité au sein du groupe Casino. Les collaborateurs, comme 190 d’entre eux en 2019, peuvent donc facilement passer d’un poste à un autre, d’une entité à une autre. Nous pratiquons la préférence intra-entreprise en leur réservant les postes, notamment ceux en entrepôts, avant de les ouvrir à des candidats externes. Nous proposons également à nos agents logistiques de devenir chef d’équipe adjoint temporaire. Cela répond au pic d’activité que nous rencontrons traditionnellement en fin d’année. Mais, cela permet surtout aux collaborateurs de tester en situation de travail le poste, de bénéficier d’une formation et, s’ils se plaisent dans ce rôle, d’être prioritaires dès que s’ouvrent des postes de chef d’équipe.

Justement dans quelle mesure la formation fait-elle face aux évolutions constantes de vos métiers ?

Une équipe dédiée travaille, en étroite collaboration avec les directeurs de business units et les managers, à bâtir un plan propre à chaque métier pour coller au plus près de leurs enjeux et de leurs besoins. En parallèle de ce plan ciblé, nous déployons des programmes pour accompagner les managers dans l’acquisition d’une pyramide de compétences. Nous avons également la chance de disposer d’un catalogue interne constitué d’une quarantaine de formations ouvert à nos collaborateurs et d’une équipe informatique dédiée à dispenser de la formation. Grâce à cela, plus de 1000 salariéss ont pu parfaire leur maîtrise de l’anglais, se sensibiliser aux problématiques liées à la diversité ou se former à des sujets de développement personnel.

Ces dispositifs s’étendent-ils à l’extérieur de l’entreprise ?

En partenariat avec une école d’ingénieurs et Pôle emploi, nous avons développé un concept de Masterclass pour les personnes en reconversion dans des métiers aussi porteurs que celui, par exemple, de développeur informatique. Grâce à l’engagement de notre équipe Campus, nous entretenons de très bonnes relations avec les universités et les écoles locales qui, comme la Kedge par exemple, offrent des cursus spécialisés en logistique. Nous aurions pu réfléchir à l’opportunité de créer notre propre CFA d’entreprise, mais à cette option nous préférons la démarche des partenariats qui permettent de s’assurer d’un maillage métier et diplôme conséquent.

Propos recueillis par Marianne Fougère