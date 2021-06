Multiples promotions chez DS Avocats

Le cabinet international français lance une vague de promotions, majoritairement féminine, dans plusieurs de ses bureaux. À Lille, Audrey Touret-Huygens est nommée associée et Jérémy Cateau, counsel. À Paris, Hélène Laborde et Laura Rogues sont promues pré-associées. À Bordeaux, Alix Schontz accède au rang de counsel. À Shanghai, Yan Wu est nommée associée et De Hong Xu, counsel.

Audrey Touret-Huygens intervient en droit des sociétés et en M&A, notamment dans le cadre d’opérations d'acquisition ou de cession d'entreprise et d’opérations de haut de bilan. Son activité porte également sur la restructuration, la transmission et le financement des entreprises ainsi que sur le traitement des flux intragroupes. Elle conseille des sociétés françaises et internationales, provenant principalement des secteurs de l’industrie, de la distribution, de l’agroalimentaire, et plus généralement du tertiaire. Avant de rejoindre DS Avocats en 2018, elle a exercé chez Fidal et Cornet Vincent Ségurel au poste d’associée. Avocate depuis 2003, elle est titulaire d’un DEA en droit des contrats d’affaires de l’université de Lille et d’un DESS en droit des affaires et du DJCE de l’université de Poitiers. Responsable de la pratique M&A en Chine, Yan Wu est une experte des opérations de fusions-acquisitions et des projets de joint-venture. Également spécialisée en droit du travail et en droit de la distribution, elle s’est attaché une clientèle qui officie notamment dans les secteurs de la chimique, du service, de l’automobile, mais aussi de l’immobilier et de l’environnement. Parfaitement bilingue en français et en chinois, elle accompagne depuis septembre 2000 le développement de DS Avocats en Chine aux côtés d’Anne Severin. Elle est titulaire du diplôme d’avocat chinois et d’un master de langue française de l’université de Fudan. Experte de la construction, Hélène Laborde co-anime le département consacré à ce secteur aux côtés de Frédéric Levy. Elle intervient tant en conseil qu’au contentieux, notamment dans le cadre de procédures assorties de mesures d’expertise et relevant des juridictions judiciaires et administratives. Laura Rogues consacre son activité au droit du travail et s’est spécialisée en acquisition et réorganisation d’entreprises. Elle conseille et défend les sociétés dans le cadre de leurs relations individuelles ou collectives du travail.

Léna Fernandes