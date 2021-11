Multiples arrivées chez D’Ornano+Co

Fondé en 2015 par Raphaëlle D’Ornano, D’Ornano+Co poursuit sa dynamique de croissance entamée au printemps dernier avec l’arrivée Vadym Diablo et Claudia Foley au sein de son département finance. Les deux nouveaux associés viennent consolider l’offre de conseil à destination des investisseurs spécialisés dans la tech et les modèles économiques innovants de leur nouvelle maison. Entre avril et juillet 2021, l’enseigne avait déjà accueilli quatre collaborateurs, un associé en corporate/M&A ainsi qu’un secrétaire général.

Fort de son expérience en tant que directeur financier de trois start-up londoniennes des secteurs des médias en ligne, des réseaux sociaux et de la vente en ligne, Vadym Diablo est un expert des modèles d’exploitation commerciale de "software as a service". Titulaire d’un MBA de la Judge Business School de Cambridge, il exerçait au sein de la pratique M&A transactions services de Deloitte depuis plus de onze ans. De son côté, Claudia Foley a développé un savoir-faire concernant les opérations internationales. Avant de rejoindre D’Ornano+Co, elle a opéré pour Deloitte au Brésil en tant qu’auditrice senior puis rejoint PwC où elle a été manager puis directrice dans le département transaction services. Elle est titulaire d’un double diplôme en droit et finance de l’Universidade Presbiteriana Mackenzie et de la Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo.

En plus ces deux arrivées, D’Ornano+Co recrute également huit nouveaux collaborateurs : Marie-Astrid Bainier, Paul Watel, Guillaume Lefèvre, Bruno du Breuil et Léa Osseiran en finance, Léonard Gassot en corporate ainsi qu’Aurore Nicolas et Guillaume Moulard en IP/IT/data.

