Multi-asset growth strategy : une gestion flexible et diversifiée en architecture ouverte

Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy (MAGS) constitue une solution d’investissement diversifiée, à la fois en matière de classes d’actifs (actions, obligations, actifs réels, etc.), de zones géographiques, de styles de gestion et d’instruments utilisés, pourvu qu’ils soient listés. La diversification est également apportée par le fonctionnement en architecture ouverte qui permet de sélectionner et d’assembler les meilleurs experts sur les différents segments de marché.

La création de valeur repose donc à la fois sur la capacité des analystes internes de Russell Investments à identifier et à sélectionner les gérants externes, sur le savoir-faire de ces gérants et sur le travail d’allocation réalisé par l’équipe de gestion afin d’assembler, de manière optimale, les différents moteurs de performance.

Compte tenu de son objectif de performance, inflation + 4 %, avec une volatilité correspondant aux deux tiers de celle des marchés d’actions, MAGS fait figure de fonds patrimonial de fonds de portefeuille.

Un processus d’investissement rigoureux

Le processus de gestion comprend trois étapes : la première est la définition de l’allocation d’actifs stratégique du portefeuille en fonction des anticipations à moyen terme sur l’ensemble des classes d’actifs. Cette allocation cible, réalisée avec un degré très élevé de granularité en ce qui concerne les différentes classes d’actifs, doit permettre d’atteindre l’objectif de performance.

"Notre approche en architecture ouverte nous permet de construire un portefeuille robuste et diversifié, capable de faire face aux aléas de marché"

La seconde étape est la construction du portefeuille. Celle-ci consiste à identifier, pour chaque classe d’actifs, la stratégie ou le gérant adapté(e). Pour ce faire, l’équipe de gestion puise dans la « buy list » composée d’environ 400 stratégies, élaborée par les 35 analystes en interne de Russell Investments dédiés à la sélection de gérants. Cette sélection s’opère sur la base de critères quantitatifs et qualitatifs. Cette approche en architecture ouverte permet aux investisseurs d’accéder à un très large panel d’expertises de gestion, certaines n’étant habituellement pas accessibles en France.

« Si nous sommes convaincus de la valeur ajoutée de la gestion active de conviction, qui représente l’essentiel du portefeuille, nous ne nous interdisons pas d’utiliser d’autres instruments (futures stratégies optionnelles, ETF) dans une optique tactique et de diversification », précise Alexandre Attal.

Enfin, la troisieme étape est la gestion du portefeuille à proprement parler. Il s’agit d’adapter l’allocation stratégique de moyen terme, préalablement définie pour tenir compte des conditions de marché.

L’ajustement tactique du poids des classes d’actifs s’appuie sur trois éléments : le cycle de marché, les niveaux de valorisation et le sentiment de marché. Bien qu’il s’agisse d’un fonds de multigestion avec une approche globale et très large en matière d’actifs, le contrôle des risques est très rigoureux et est notamment assuré par des outils permettant de connaître l’exposition précise du portefeuille par transparence.

Par Alexandre Attal, gérant de portefeuilles multi-actifs, Russell Investments France