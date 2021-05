Crédit agricole rachète l'italien Creval

Crédit Agricole bat pavillon français en Italie. Avec une nouvelle participation de 91,17 % au sein du capital de Creval, le français s’ancre dans un pays caractérisé par un secteur bancaire dynamique. L’entreprise est parvenue à trouver un accord avec l’ensemble de l’actionnariat en revalorisant son offre.

Une opération réussie pour Crédit agricole

Objectif atteint pour Crédit agricole qui s’était fixé d’obtenir plus de 90 % du capital de Creval. Pour parvenir à ses fins, le français a décidé d’augmenter son prix de rachat de 12,270 euros par action, auxquels s’ajoute un dividende de 0,230 euro par action pour un total de 12,5 euros. Cette décision a permis à l’entreprise de convaincre les actionnaires les plus réticents. En effet, l’offre initiale de 10,5 euros par action, fin novembre, avait été considérée comme inadéquate et insuffisante, compte tenu de la valorisation de Creval estimée à près de 737 millions d'euros.

Crédit agricole conforte ses fondations en Italie

Grâce à cette acquisition, Crédit agricole bénéficie désormais du réseau d’agences de Creval qui s’étend sur une dizaine de régions italiennes. Les deux groupes combinés comptabiliseront près de trois millions de clients pour plus d’un millier de "guichets" principalement répartis en Lombardie, un des moteurs économiques de la péninsule. Ce rapprochement permet à la filiale italienne de Crédit agricole de devenir une des plus importantes banques du pays, classée au sixième rang en termes d’actifs et de clientèle. Le groupe français espère un retour sur investissement de plus de 10 % d’ici trois ans.

Emeric Camuset