Möbius se renforce en audiovisuel

Il y a tout juste un an, Möbius ouvrait ses portes . Aujourd’hui, il s’agrandit. Julien Abella, le fondateur du cabinet, fêtera le tout premier anniversaire de l’enseigne avec sa nouvelle associée Grace Adams. Habituée du secteur de l’audiovisuel, l’avocate s’est construit une double vision cabinet/in house et peut apporter à ses clients une approche conciliant les pratiques anglo-saxonne et française. Coproduction, financement, distribution cinématographique… Grace Adams intervient, pour ses clients de l’audiovisuel et du cinéma, sur des dossiers internationaux à forts enjeux. Avec Julien Abella, elle partage "la même approche du métier : faire équipe ensemble était une évidence".

Grace Adams, avocate au barreau de Paris depuis 2007, est diplômée d’un DEA en droit de la propriété intellectuelle obtenu à l’université de Nantes et d’un LL.M en droit des affaires internationales à l’université de Londres. Elle a exercé comme avocate chez DSP Avocats et Crossen & Borowsky. Mais connaît aussi le monde de l’industrie audiovisuelle, pour avoir été responsable legal & business affairs de la distribution internationale chez Gaumont et Studiocanal, puis directrice juridique du groupe Logical Pictures.

Olivia Fuentes