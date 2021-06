MNK Partners lance le fonds immobilier Polska by MNK

Après MNK One lancé en 2019, ce n’est pas MNK Two mais bien Polska by MNK qui vient compléter aujourd’hui la gamme de fonds immobiliers de MNK Partners. Suite naturelle et logique de leur installation à Varsovie fin 2020, la société de gestion créée par Mansour Khalifé en 2017 se dote ainsi d’un nouveau véhicule d’investissement ciblant l’immobilier en Pologne et périphérie. Ce fonds professionnel spécialisé (FPS) entend tirer parti du momentum spécifique polonais. « C’est l’un des pays les plus attractifs d’Europe avec des perspectives de croissance nous paraissant durables et prometteuses », souligne M. Khalifé. Le gérant d’actifs n’en est pas à son coup d’essai puisque MNK One investit déjà, entre autres, en Europe centrale et orientale, et notamment en Pologne.

Une expertise locale au cœur d’une stratégie paneuropéenne

L’équipe expérimentée et récemment constituée à Varsovie représente un avantage certain pour le déploiement de Polska by MNK. La connaissance fine du marché local et l’accès privilégié aux partenaires et actifs de qualité sont autant d’atouts qui feront des acquisitions des réussites. Ne dérogeant pas à l’ADN de gestion sélective et sophistiquée de MNK Partners, le fonds vise 100 millions d’euros d’investissement dans des actifs immobiliers tertiaires de type « Core + » sur les segments de bureaux, logistique et retail parks, bénéficiant d’un potentiel de hausse de valorisation. À cela s’ajoutent des rendements supérieurs à ceux observés en Europe de l’ouest : des ingrédients qui devraient porter leurs fruits et attirer les investisseurs privés, professionnels et institutionnels.

Le groupe MNK Partners compte à ce jour 15 professionnels de l’investissement immobilier présents à Paris, Luxembourg et Varsovie, et qui possèdent un track-record de plus de 5 milliards d’euros investis dans une quinzaine de pays européens.

Marc Munier