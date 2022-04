MNK Partners étoffe son fonds de rendement en investissements immobiliers paneuropéens

Sous la direction de Mansour Khalifé, MNK Partners gère des solutions d’investissements immobiliers en gestion collective, dédiés à une clientèle professionnelle et en mandats de gestion privée immobilière. Fort de ses 400 millions d’encours, le groupe MNK reste totalement indépendant et s’étend désormais au-delà de l’Europe, sur le continent africain avec notamment l’ouverture d’un bureau à Casablanca.

Un contexte économique favorable à l’immobilier

Malgré les prédictions, la crise sanitaire n’aura eu un effet que très limité sur les marchés immobiliers européens. De même, le contexte de taux d’intérêt réel négatif renforce l’attrait sur ce secteur, le crédit immobilier se renforçant plus facilement. À l’inflation s’ajoute la guerre actuelle qui apporte avec elle son lot de risques mais aussi d’opportunités, avec par exemple la hausse de la demande de logement et de bureaux dans les pays frontaliers de l’Ukraine.

MNK ONE : un fonds professionnel de rendement dédié à l’immobilier paneuropéen

La stratégie de rendement du fonds professionnel flagship de la société est définie par deux volets complémentaires. Tout d’abord un investissement sélectif en Europe de l’Ouest sur des actifs immobiliers dits "core" de qualité avec une localisation dynamique et des locataires solides engagés sur des baux fermes de longue durée. L’objectif étant de générer un flux de rendement sécurisé dans des marchés considérés comme matures et recherchés. À cela s’ajoute un investissement en Europe centrale et de l’Est, sur des actifs "prime", c’est-à-dire les immeubles les mieux localisés avec de belles prestations techniques, permettant malgré tout un potentiel de rendement plus attractif qu’en Europe de l’Ouest ainsi qu’un fort potentiel de création de valeur. Un pari réussi jusqu’à présent, puisque le fonds a distribué en 2021 un dividende de 6 % à ses investisseurs et a généré une performance de 9,15 %.

Une structure qui pense ESG

Le groupe MNK Partners est en phase de finalisation d’une charte ESG avec pour souhait de s’aligner sur les 17 objectifs de développement durable de l’ONU et sur les Normes environnementales et sociales de la Banque mondiale. Concrètement, cela se traduit par le développement de l’expertise EDGE au sein du groupe, label octroyé par la Société financière internationale – Groupe Banque mondiale, qui met en avant l’économie d’énergie.

Le groupe est également très sélectif sur la qualité de ses actifs et privilégie des locataires ayant un impact environnemental et ESG et respectant l’intégrité et le développement humain.

MNK Partners a aussi développé une approche ESG au sein de la société pour mettre en avant la qualité de vie et l’épanouissement au travail de ses collaborateurs.

Enfin, Le groupe s’engage en faveur des personnes à mobilité réduite et sponsorise à cet effet l’équipe de France de para teqball, sport mixte et inclusif.