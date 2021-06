MLCP Avocat, nouvelle enseigne spécialisée en fiscalité du patrimoine

Ayant plus de quatorze ans d’expérience, Melissa Pun quitte sa place de collaboratrice chez Couderc Dinh & Associés pour fonder sa propre structure : MLCP Avocat. Tournée vers l’international, la boutique interviendra auprès de groupes familiaux en matière de gouvernance et de transmissions ainsi qu'auprès d’investisseurs pour leurs opérations de carried interest ou d’apports-cessions et dans le cadre de contentieux fiscaux. Également conseil des particuliers, la fiscaliste les assiste pour leurs transmissions, cessions et investissements immobiliers. Le cabinet propose en parallèle une offre spécifique aux organismes sans but lucratif : il accompagne les associations et les syndicats français ou étrangers dans l’obtention de ce statut. Déjà chargé d’une quinzaine de clients, MLCP se concentre sur son développement et souhaite étendre son réseau de partenaires.

Titulaire d’un DEA droit des affaires et fiscalité de l’université de Toulouse, Melissa Pun est avocate depuis 2007 et inscrite au barreau de Paris depuis 2011. Elle commence sa carrière chez PWC puis passe par le cabinet CBA Avocats. En 2016, elle rejoint STC Partners (devenu Andersen Tax & Legal et qui a fermé ses portes en 2019) où elle a travaillé avec Hervé-Antoine Couderc et développé une clientèle jeune, évoluant notamment dans le secteur des cryptomonnaies. Dans la continuité de cette collaboration, elle intègre Couderc Dinh & Associés, créé par cinq ex-associés STC Partners en 2020. Désormais seule aux commandes de son propre cabinet, Melissa Pun envisage d’élargir l’équipe et le champ de compétences de MLCP dans le futur.

Léna Fernandes