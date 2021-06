Mimco Capital lance sa filiale dédiée à la gestion d'actifs

Le marché immobilier français attire. Avec l’aval de l’Autorité des marchés financiers, Mimco Capital qui gère actuellement 412 M€ d’actifs immobiliers annonce aujourd’hui le lancement de sa société de gestion basée à Paris : Mimco Asset Management. Elle offrira un accès contrôlé à des fonds d’investissement alternatifs de private equity immobilier aux CGP, aux family offices et aux institutionnels. : "Cet agrément représente pour nos partenaire un label de qualité et de transparence dans la gestion de nos actifs, explique Christophe Nadal, cofondateur et CEO du groupe Mimco Capital. En s’intégrant dans notre stratégie de croissance, il constitue une brique significative dans le développement de notre groupe en France, qui possède l’un des marchés immobiliers les plus importants en Europe." La nouvelle société de gestion a pour ambition de proposer, dès 2021, une gamme structurée et diversifiée de solutions d’investissement à travers de nouveaux fonds thématiques pour des opérations de création de valeur au Luxembourg, en Allemagne et en France.

Une offre complète

Avec l'agrément de ce nouveau pan d’activité, le groupe fondé par Bernd von Manteuffel et Christophe Nadal intervient désormais, à travers un processus de gestion structuré, sur l’intégralité de la chaîne de valeur immobilière : du sourcing au property management, en passant par la structuration juridique, le fund management, et l’asset management. Mimco Capital, qui compte à son actif plus de 240.000 m2 réhabilités ou construits, propose à ce jour quatre solutions d’investissement, principalement dédiés au développement d'immeubles résidentiels au Luxembourg et à l’immobilier de rendement en Allemagne.