MicroPort nomme une nouvelle directrice juridique

Alice Flacco succède à Carolin Vanscheidt comme directrice juridique permanente de MicroPort CRM, une société à dimension mondiale spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation de technologies d’appareils biomédicaux hautement sensibles, ainsi que d’autres produits cardiovasculaires. Elle devient de ce fait également membre du comité exécutif.

Alice Flacco a précédemment occupé le poste de directrice juridique adjointe (deputy general counsel) de MicroPort, où elle était responsable de l'activité Cardiac Rythm Management (CRM), ce qui impliquait, sur le plan juridique, la supervision de plus de 19 pays. Dans le cadre de ses missions, elle assurait entre autres, la responsabilité au niveau mondial de la gouvernance d'entreprise, des transactions commerciales, des négociations contractuelles, des opérations de M&A transfrontalières, du contentieux, de la réglementation en matière de santé, de la propriété intellectuelle scientifique, de la privacy et de l’antitrust. À ce titre, elle a également fourni à la direction, au comité exécutif et au board du groupe son conseil sur la stratégie d'entreprise et la gestion des risques.

Depuis le mois de novembre 2020, Alice Flacco occupait le poste de directrice juridique du groupe par intérim. Elle a ainsi dirigé le département juridique de la société, plaçant pleinement ce dernier au service du développement de l’activité et de la stratégie commerciale globale. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions permanentes, elle continuera d'assurer la représentation de la société dans toutes ses relations et activités juridiques externes.

Avant de rejoindre MicroPort, Alice Flacco a exercé dans des cabinets d'avocats internationaux comme Baker McKenzie et Bird & Bird. Elle a également occupé des postes d'avocat au sein d'entreprises internationales comme Indosuez International et Crédit agricole CIB, en Italie, en France, au Luxembourg et à Londres. Diplômée de la faculté de droit de l’université La Sapienza à Rome et de deux masters dont un en propriété intellectuelle et multimédia à l'université de Paris II Assas, Alice Flacco est inscrite aux barreaux de Rome et de Paris.

Marine Calvo