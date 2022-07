Michel Krumenacker (Socomec) : "70% de nos résultats sont directement réinjectés au sein de l’entreprise"

Décideurs. Comment s’organise votre gouvernance ?

Michel Krumenacker. Tout le monde doit pouvoir bénéficier de la croissance de l’entreprise. Plus généralement, notre matrice se bâtit en différents blocs verticaux et transversaux. L’entreprise met en avant l’intéressement des collaborateurs. Si nous souhaitons que les salariés restent et s’investissent au sein de l’entreprise, il faut les associer. Nous travaillons avec un fonds d’investissement où chacun peut y placer ses variables comme des actions. Afin de garantir la cohérence et le partage des informations, des animateurs ont pour mission de faire progresser plusieurs communautés de métiers.

Vous avez pour ambition d’atteindre les 800 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025. Quels sont vos axes stratégiques ?

La population mondiale ne cesse d’augmenter, et avec elle les besoins électricités. Deux exigences aiguillent notre vision sur le long terme : la transition énergétique et l’accélération digitale. En ce sens, nous venons de définir cinq axes stratégiques : le premier réside dans notre proximité avec les clients que l’on développe davantage grâce au digital. Le deuxième est notre spécialisation qui nous différencie des concurrents et doit perdurer grâce à l’innovation. Nous souhaitons également améliorer notre performance, et pour cela nous cherchons à attirer et retenir les talents en leur offrant un cadre de travail de qualité, mais également de multiples possibilités de formation grâce à la Socomec Academy. Bien sûr, la culture d’entreprise représente l’une de nos priorités phares ainsi que le développement durable : réduire l’impact environnemental, favoriser le bien-être des collaborateurs et l’éco-conception.

Comment maintient-on l’identité d’une entreprise familiale lorsque l’on est implanté dans 80 pays ?

Être une entreprise familiale représente un facteur de succès. Cela nous permet de rester indépendants, toutes les décisions sont prises en Alsace. Nous pouvons également nous autofinancer : 70% de nos résultats sont directement réinjectés au sein de l’entreprise. Nous ne connaissons aucun besoin d’être coté en Bourse, il s’agit d’ailleurs d’un atout de taille pour conserver nos talents. Notre ADN repose sur de fortes valeurs : responsabilité, engagement et innovation. Des référents RH présents sur chaque site partagent nos valeurs à toutes nos équipes. Notre taux de turnover n’est que de 5%. De nouveaux talents provenant de grands groupes nous rejoignent de plus en plus car ils sont à la recherche de ce qu’ils nomment "l’humain".

Propos recueillis par Elsa Guérin