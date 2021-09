Michaël Cousin quitte Ashurst pour Addleshaw Goddard

Voilà le premier renfort externe depuis l’installation de Rémy Blain et de son équipe sous l’enseigne britannique Addleshaw Goddard en février dernier. Michaël Cousin est un expert du droit de la concurrence, de la distribution et des pratiques restrictives de concurrence. Il intervient sur des dossiers de cartel comme celui des lessives. Il accompagne ses clients devant les autorités de concurrence lorsqu’il faut présenter un dossier d’opération de rapprochement, de fusion ou de cession. Ce fut le cas lors du rachat récent des magasins Agatha par Renaissance Luxury Group. C’est aussi un spécialiste des aides d’État et des programmes de mise en conformité aux règles de concurrence. À 47 ans, ce diplômé des universités de Paris 2 Panthéon-Assas, de Lille 2, de Warwick en Angleterre et de la Sarre en Allemagne a commencé sa carrière chez Stibbe à Bruxelles avant de rejoindre Nomos en France puis Ashurst en 2007. En plus de son exercice professionnel, il est enseignant à l’université Paris 2 Panthéon-Assas.

Addleshaw Goddard s’est installé en France quelques mois après l’ouverture d’un premier bureau en Allemagne et regroupe aujourd’hui 14 points d’entrée entre l’Europe, l’Asie et le Moyen-Orient. Paris réunit 20 avocats, dont 8 associés (Rémy Blain, Antoine Martin, Fabrice Bouquier, Mathieu Taupin, Cécile Terret, Édouard Vitry, David Père auxquels s'ajoute dorénavant Michaël Cousin) parmi les 271 dans le monde, pour un total de 1 200 avocats. L’antitrust fait partie des spécialités de la firme sur le plan mondial. Elle était manquante lors de l’ouverture à Paris pour les fondateurs qui affichaient une offre en corporate/M&A, droit immobilier, contentieux commercial, droit pénal des affaires et droit social. Une carence dorénavant comblée.

Pascale D'Amore