Michaël Cohen : le DSI "reconstructeur" de l’année 2021 (It for Business)

Lorsque Cegid prend la décision en octobre 2019 de se séparer de sa branche dédiée au service public, la première étape pour l’équipe technique d’Eksaé est de prendre ses marques en planifiant rigoureusement les tâches du projet à mener. C’est simple, tout doit être repensé et réorganisé : la téléphonie, le réseau, les portails, les applicatifs internes, la gestion de la base installée, l’hébergement, les outils de développement, etc. Dans son dossier de candidature aux Trophées des DSI de l’année, Michaël Cohen explique qu’il s’agit du « plus gros projet de sa carrière ». Rien d’étonnant au vu des objectifs : baptisée « Envol », cette mission éclair est un défi de haut vol, qui doit être opérationnel en seulement un an. Si « Envol » commence seulement quelques mois après l’arrivée de Michaël Cohen chez Eksaé et traverse aussi la pandémie, rien ne freine le CTO et son équipe de soixante-dix collaborateurs. Malgré les confinements successifs, le carve-out est délivré le 30 octobre 2020. Pour que la transition s’opère sans rupture de l’activité, l’équipe doit pourtant s’adapter au timing et à ses contraintes, et notamment à la réactivité aléatoire des fournisseurs ou au choix des nouveaux prestataires et aux phases de négociation que cela implique.

Brique après brique, un système complètement refait à neuf voit le jour

Incidents d’interconnexion avec d’anciens équipements, sécurisation d’accès qui obligent la récupération d’anciennes adresses e-mails ou encore abonnements en double à certains services... Les mauvaises surprises sont fréquentes sur un tel chantier. Pour reconstruire une infrastructure logicielle et physique dans son ensemble, Michaël Cohen et ses compagnons élaborent un nouvel Active Directory corporate avec une structure et un hébergeur différent. L’équipe prend la décision d’externaliser au maximum les applications corporates. En outre, les portails intranet et clients, qui incluent des accès aux solutions Eksaé, sont entièrement redéveloppés. Brique après brique, un système complètement refait à neuf voit le jour. Ce projet d’envergure rempli avec succès est, sans surprise, salué par la 22e édition des Trophées des DSI de l’année.