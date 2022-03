MGG Voltaire coopte une nouvelle associée en droit social

Avec la nomination de Louise Peugny en qualité d’associée, MGG Voltaire renforce son savoir-faire dans l’ensemble des domaines du droit du travail et du droit de la sécurité sociale. La nouvelle associée a principalement une activité de conseil et intervient dans les domaines de l’épargne salariale, de la négociation collective et des relations sociales, mais aussi en matière de contentieux collectifs. Elle anime des formations en droit social et enseigne à l’université de Lille.

L’avocate spécialisée en droit social a rejoint Voltaire Avocats en 2010 avant que la structure ne s’allie avec MGG Legal pour créer l’actuel cabinet MGG Voltaire. Louise Peugny a commencé sa carrière en tant qu’assistante de justice au sein d’une chambre sociale de la cour d’appel de Paris. Elle est titulaire d’un master en droit privé général de l’université Paris 2 Panthéon-Assas ainsi que du Certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

Anaëlle Demolin