MGG Voltaire consolide ses compétences en droit social

Spécialisée en politique de rémunération et en organisation du temps de travail, Alexandra Frelat est nommée associée au sein de MGG Voltaire. L’avocate interviendra auprès des entreprises étrangères établies en France qu’elle assistera plus spécifiquement dans toutes leurs problématiques sociales, allant du recrutement à la politique de rémunération, en passant par la représentation du personnel et à leur restructuration. Sa nomination, avec celle de Louise Peugny, devrait permettre à MGG Voltaire de renforcer son activité dans l’ensemble des domaines du droit social.

Engagée dans la démarche RSE du cabinet, Alexandra Frelat a rejoint MGG Legal en 2016 avant que la structure ne s’allie avec Voltaire Avocats pour créer l’actuel cabinet MGG Voltaire. Avec Marijke Granier-Guillemarre, elle y a créé le german desk. Avocate au barreau de Paris depuis 2011, Alexandra Frelat a développé son savoir-faire en droit social au sein des cabinets Veil & Associés et Taylor Wessing. Elle est titulaire d’un master 2 bilingue des droits de l’Europe avec pour spécialité le droit allemand obtenu à l’université Paris-Nanterre et d’un LL.M de l’université de Postdam en Allemagne.

Anaëlle Demolin