MG Avocats : nouvelle enseigne en droit de l’immobilier

Fort de dix ans d’expérience au sein de maisons françaises et internationales, Martin Guérin quitte CMS Francis Lefebvre Avocats où il exerçait depuis plus de trois ans pour lancer sa structure sur le marché parisien. Cabinet de niche en droit immobilier, MG Avocats intervient en droit de l’urbanisme, de l’environnement ainsi qu’en matière d’expropriation, de domanialité publique et dans le secteur des énergies. Il accompagne promoteurs, investisseurs, collectivités publiques et particuliers dans la sécurisation de leurs projets immobiliers, la maîtrise foncière ou encore lors de potentiels contentieux. La nouvelle enseigne développe également une pratique spécifique en droit de l’environnement.

Avocat depuis 2011, Martin Guérin est un spécialiste du droit immobilier public, du droit public des affaires et du droit de l’environnement. Il a commencé sa carrière au sein du cabinet Huglo Lepage & Associés puis est brièvement passé chez Herbert Smith Freehills avant de rejoindre CMS Francis Lefebvre Avocats en 2018. Titulaire du master 2 professionnel en droit public, administration et gestion publique de l’université Panthéon-Sorbonne, il enseigne aussi le droit de l’environnement au sein de l’Institut Catholique de Paris.

