Méthodologie 2021

Les informations recueillies

L’étude de marché s’appuie essentiellement sur les réponses à des questionnaires envoyés aux cabinets d’avocats au cours du premier semestre 2021 ou sur des informations publiques. Les données ainsi collectées ont été systématiquement recoupées et vérifiées par la rédaction. De nombreux cabinets ont également été consultés par téléphone ou courrier électronique.



Les estimations

Certains cabinets refusent toutefois de communiquer leur chiffre d’affaires. Il s’agit bien souvent de bureaux parisiens de firmes internationales qui ne souhaitent pas divulguer leur chiffre d’affaires pour la France. Lorsque cette donnée est manquante, plusieurs facteurs nous permettent de réaliser une évaluation : données rendues publiques par le passé, résultats et évolutions de cabinets à la pratique comparable sur un marché homogène, résultats internationaux des firmes, ainsi que d’autres critères

spécifiques à chaque situation.



La période couverte

L’ensemble des chiffres publiés (chiffres d’affaires et effectifs) concernent l’exercice financier 2020 complet des cabinets consultés. D’ordinaire, la date est donc arrêtée au 31 décembre 2020. Cependant, les firmes d’origine anglo-saxonne clôturent leur exercice à la fin du premier trimestre de l’année suivante. Les données publiées peuvent donc, dans ce cas, incorporer les performances allant de mai 2020 à avril 2021.

Élaboration des différents classements

Le Décideurs 100

Synthétique, le Décideurs 100 établit le classement des cent cabinets les plus productifs parmi ceux comptant au moins vingt avocats.

Les classements analytiques

Outre le Décideurs 100, l’étude publie plusieurs classements aux critères de comparaison plus classiques : le chiffre d’affaires global du cabinet, la productivité par associé et par avocat et, enfin, les effectifs.