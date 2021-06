Metalaw poursuit son développement

Trois ans après sa création, Metalaw approfondit son offre spécifique aux nouvelles technologies. Avec l’arrivée de Thibault Verbiest comme associé et du professeur Thierry Granier comme of counsel, la boutique se dote d’une pratique destinée aux domaines de la fintech, de la blockchain et de la crypto-finance. Cette nouvelle palette de services juridiques permettra au cabinet d’accompagner les acteurs de l’innovation financière, sur les plans tant transactionnel que réglementaire.

Avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles, Thibault Verbiest conseille les sociétés et les pouvoirs publics développant des activités réglementées sur Internet. Il intervient sur les plans national, européen et international sur de nombreux sujets : paiements en ligne et monnaies électroniques, commerce électronique et signatures électroniques, jeux d'argent en ligne, e-sport, finance participative, intelligence artificielle, fintech, blockchain et crypto-finance. Il cofonde Ulys, une enseigne spécialisée en droit de l’Internet dès 2001. Il enchaîne ensuite les grands cabinets, les sociétés du monde de la finance : Largillière Finance, De Gaulle Fleurance & Associés, Agentic, BlackFin Tech, Olymp Capital, DS Avocats, Ravet & Associés et Diginex. Il a aussi été président de l'Observatoire des droits de l’Internet et il a créé, avec Isabelle Falque-Pierrotin, le Réseau européen de co-régulation de l'Internet. Également entrepreneur, il a contribué à la création de plusieurs entreprises de fintech et il a publié deux romans. Thierry Granier est, lui, professeur de droit bancaire et financier à l’université Aix-Marseille. Responsable éditorial de la Revue trimestrielle de droit financier, il est auteur de nombreuses publications dans ces matières. Depuis plusieurs années, le docteur en droit privé se consacre à l'étude de l'impact de la blockchain sur les services financiers.

Cofondé en 2018 par Jérôme Giusti et Géraldine Salord, Metalaw est désormais composé d'une équipe de trois associés, de trois collaborateurs, d'un of counsel et d'un consultant en affaires publiques. Accompagnant les entrepreneurs en conseil et au contentieux, la boutique intervient en propriété intellectuelle et droit des médias, en droit du numérique et des données personnelles, en droit des entreprises, en droit du travail, en droit des affaires publiques et à présent également dans les secteurs de la fintech, de la blockchain et de la crypto-finance. Depuis 2019, Metalaw travaille en partenariat avec le cabinet Dumon Partners.

Léna Fernandes