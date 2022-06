Mermoz Avocats et HPML unissent leurs forces

Il y a tout juste six mois, Mermoz Avocats ouvrait ses portes avec 8 associés et 16 collaborateurs. Aujourd’hui, le cabinet fusionne avec HPML et passe à 50 avocats, dont 15 associés, pilotés par un binôme de managing partners composé de Catherine Nahmias-Ferrandini (Mermoz) et de Nada Sbaï (HPML). Le nom “Mermoz Avocats” reste, l’ambition affichée aussi : être un cabinet pluridisciplinaire avec une forte dominante transactionnelle, surtout le marché du mid-cap. Corporate, fiscalité, restructuring, concurrence, fiscalité, droit social, contentieux, etc. : les spécialités des équipes se complètent et permettent au cabinet d’accompagner ses clients dans tous leurs projets, en France et à l’étranger. La structure, organisée en pôles de savoir-faire, est animée par des avocats qui exercent à Paris, Lyon et Bruxelles.

En vingt-deux ans d’existence, HPML était devenu un acteur incontournable du private equity et des fusions-acquisitions. Cinquante opérations par an, un chiffre d’affaires de près de 4 millions d’euros en 2021 et une place dans le top 150 des cabinets français de droit des affaires. S’unir à Mermoz Avocats était une “évidence”, pour Nada Sbaï et Thomas Hermetet, associés : elle offrira une “plus grande force de frappe” et viendra enrichir l’offre de services proposée aux clients. Depuis le début de l’année, les équipes conjuguées ont travaillé sur une quinzaine d’opérations, parmi lesquelles le MBO du groupe Oryx, le LBO de Point Vision et le rachat d’un pan industriel d’activité du groupe 3M par Gerflor.

Olivia Fuentes