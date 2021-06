Mercer dévoile son enquête internationale sur les coûts de la vie et du logement

Mercer, leader mondial du conseil en santé et prévoyance, dévoile la 27e enquête internationale sur la qualité de vie dans le monde. Elle est conduite chaque année pour permettre aux organisations de rémunérer équitablement les collaborateurs auxquels elles confient des missions à l’international. Permettant d’apporter un éclairage essentiel dans le contexte de la crise de la Covid-19.

La crise sanitaire change la tendance

La ville la plus chère du monde pour les expatriés est au Turkménistan : il s’agit d’Achkhabad. La capitale doit sa première place aux difficultés économiques plutôt qu’à sa prospérité, à l’instar de la plupart des villes qui figurent en haut du classement. On retrouve dans le top 10 des villes les plus chères, une majorité de villes asiatiques comme, Hongkong, Tokyo, Shanghai, Singapour et Pékin.

Concernant l’Europe, Zurich est la ville la plus chère en 5e position, suivie de Genève (8e) et Berne (10e). En France, Paris gagne 17 places en atteignant la 33e position du palmarès. Même constat pour Lyon et Pointe-à-Pitre qui se classent respectivement à la 100e et 107e place cette année. L’appréciation de l’euro a notamment permis à plusieurs villes de grimper dans le classement.

Phénomène inverse pour les villes américaines qui ont reculé en raison des fluctuations monétaires de cette dernière année. New York - ville la plus chère des États-Unis- est en 14e position après une perte de huit places, suivie de Los Angeles (20e), San Francisco (25e), Honolulu (43e) et Chicago (45e).

Juliette Woods