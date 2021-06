Memo Bank lève 13 millions d’euros

Un an à peine après son lancement officiel et l’obtention de son agrément bancaire, une première en France depuis cinquante ans, Memo Bank finalise sa collecte de fonds démarrée l’année dernier. En 2018, une première campagne avait été menée, se concluant à près de 7 millions d’euros auprès d’entrepreneurs et du fonds d’investissement Daphni. L’objectif était de pouvoir construire les fondations technologiques, opérationnelles et réglementaires de la future banque. Dans la continuité de ce premier coup d’envoi, la structure conduit sa seconde levée de fonds en 2020, auprès de BlackFin Capital Partners, de Bpifrance, et de ses anciens actionnaires afin de finaliser son lancement. Avec un capital de près de 40 millions d’euros, le groupe espère accélérer le développement de ses produits bancaires innovants et au plus proche des besoins de ses clients.

Partenaire financier des PME

Créée ex nihilo, Memo Bank a repensé les outils et processus pour s’adapter aux enjeux et spécificités des PME afin de devenir leur principal partenaire financier. L’équipe fonctionne avec un système informatique bancaire rapide, innovant et sécurisé dans le but d’installer une relation pérenne et de confiance pour les chefs d’entreprise. Le nouvel établissement bancaire accompagne des entreprises en croissance dans le financement de biens matériels, immatériels, ou de leurs projets d’acquisitions. Fondée et financée par des entrepreneurs, l’entreprise affiche son ambition de créer une structure financière sur laquelle les petites et moyennes entreprises peuvent compter et s’appuyer pour accélérer leur développement.

Marine Fleury