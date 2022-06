Mélanie Le Guen (Swen Capital Partners), hors des sentiers battus

Alors que beaucoup rêvent des États-Unis, c’est au Chili que Mélanie Le Guen choisit de réaliser son année d’échange. "J’étais très attirée par ce pays, le plus long du monde, avec ses magnifiques glaciers au sud et ses déserts au nord". Un choix révélateur de la personnalité de celle qui cherche en permanence à sortir des sentiers battus.

Au sein de Swen Capital depuis désormais sept ans, Mélanie Le Guen est aujourd’hui directrice de participations de Blue Ocean, fonds à impact de la société de gestion qui répond aux préoccupations de cette diplômée de l’ESSCA : "Nous prenons des mesures orientées ESG et impact. Nous sommes d’ailleurs des pionniers en la matière. Par exemple, nous offrons du carried interest à l’ensemble de nos salariés. Quand on arrive dans ce type de structure, cela permet d’adhérer aux valeurs". Déterminée et engagée, celle qui inscrit l’humain au cœur de son métier, est fière de rappeler que "le premier investissement se fait dans le management, puis le marché et le produit. Et l’inverse est vrai, les managers sont de plus en plus sensibles aux qualités humaines des investisseurs".

"Il ne faut pas avoir peur des prétendus obstacles infranchissables, la clef est d’avoir du caractère, en plus d’être sociable, curieux et engagé"

Pour cette amatrice de théâtre et notamment des pièces d’Alexis Michalik qui mettent en scène des trajectoires de vie, "il ne faut pas avoir peur des prétendus obstacles infranchissables, la clef est d’avoir du caractère, en plus d’être sociable, curieux et engagé" afin d’embrasser les enjeux présents et futurs du private equity. Lesquels passent aussi par une forme de spécialisation. "[Celle-ci] permet d’aller vite et d’être expert de son secteur. Si l’on est trop dilué dans plusieurs thématiques, on ne peut pas creuser tous les sujets", reconnait-elle. Une approche qui lui permet ainsi de parler avec précision de micro-méthanisation modulaire, d’aquaculture indoor et de déserts médicaux.

INVESTISSEMENTS REMARQUABLES

SchoolMouv (plateforme d’accompagnement scolaire)

TokTokDoc (télémédecine)

Tryon (micro-méthanisation)

Noray Seafood (aquaculture indoor)

Georges Milolo