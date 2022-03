Première édition de MedIntechs, salon de l’innovation en santé

L’événement, placé sous le haut patronage d’Olivier Véran, ministre de la Santé et des Solidarités, a pour objectif de présenter les différents enjeux de la médecine de demain. Le salon s’articulera autour de dix-sept conférences lors desquelles des intervenants de tous bords aborderont des sujets tels que le handicap, la santé animale ou même la nutrition avec le chef étoilé Thierry Marx. L’occasion également d’assister à une quarantaine d’ateliers thématiques qui allient santé et métavers, intelligence artificielle ou objets connectés. Les cent-vingt start-up présentes révélerons, en outre, leurs dernières innovations. MedIntechs, ouvert à tous et adapté à tous les âges, est " un évènement unique pour […] adopter de nouveaux usages et échanger avec ceux qui façonnent la santé de demain " afin de " mieux informer les citoyens, pour qu’ils s’impliquent pleinement dans leur parcours de soins ", explique Muriel Benitah, co-fondatrice et présidente de MedInTechs.

La création de MedIntechs s’inscrit aussi au cœur de la pandémie de Covid-19 et dans la prise de conscience de l’importance à accorder à l’innovation en santé. Le salon se fixe pour objectif d’exposer les avancées à venir d’une médecine en totale évolution et qui requiert l’usage de toujours plus de technologies. À cet égard, Olivier Véran salue la qualité " volontariste " de l’événement qui, selon lui, met " à l’honneur la force de l’innovation en santé de la France et de l’Europe ". Un rendez-vous complet qui promet d’être à haute valeur ajoutée.

Léa Pierre-Joseph