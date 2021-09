McDermott se déploie en Asie

McDermott Will & Emery vient d’annoncer l’ouverture prochaine de son nouveau bureau à Singapour, au cœur du quartier des affaires. Un point d’entrée pour ses clients actuels et futurs dans la région Asie-Pacifique.

Pluridisciplinaire, cette antenne proposera une large gamme de compétences. Les deux associés spécialisés en énergie et infrastructure, Ignatius Hwang et Merrick White, récemment arrivés au sein de la firme, seront rapidement rejoints par d'autres avocats pour constituer le pôle transactions et financements de projets. D’autres recrutements sont déjà prévus, en fiscalité, en financement, en private equity, en fusions et acquisitions, en data privacy, en arbitrage international et en droit pénal pour les prochains mois.

"Nous avons toujours été ambitieux en ce qui concerne l'Asie, mais il était nécessaire de proposer une offre plus complète et diversifiée à l’image de nos pratiques sur le plan mondial", déclare Michael S. Poulos, associé de McDermott chargé de la stratégie. Il est devenu évident au fil du temps que Singapour était l'endroit idéal pour établir notre 'hub'. Nous avons déjà des relations étroites entre Singapour et nos bureaux américains, londoniens et européens, ainsi que de nombreux avocats actifs dans la région. La présence d’une équipe sur place pour compléter notre offre internationale existante est un vrai coup d’accélérateur pour nos projets de croissance", complète-t-il.

McDermott entretient en effet déjà des relations étroites avec de nombreux clients en Chine, en Corée, en Indonésie ou au Japon. Sa présence à Singapour lui permettra de continuer son développement en Asie-Pacifique et en Asie du Sud-Est et de renforcer les synergies avec sa pratique indienne dans la région.

Marine Calvo