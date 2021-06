MBGR Avocats devient L.co et étend son champ d’action

Arborant sa nouvelle enseigne, le cabinet L.co développe une nouvelle pratique health tech et santé. Composée d’Anne-Laure Girin, de Marion Peresse-Brilleaud, de Clarisse Riot, de Camille Girin et de Margaux Bouchet, son équipe spécialisée en droit des affaires s’adapte ainsi aux nouveaux besoins de sa clientèle d’entrepreneurs.

Proposant notamment des conseils spécifiques aux levées de fonds, la boutique se positionne comme le nouvel interlocuteur des start-up pour leurs projets dans la medtech, la biotech ou dans la e-santé. Ce nouveau pôle accompagnera les chefs d’entreprise dans la constitution de leur équipe, le développement de leurs projets et pour leur financement. À ce titre, les avocates interviendront pour la rédaction des pactes d’associés, l’intéressement au capital des salariés, la contractualisation des droits de propriété intellectuelle, les modalités des traitements des données de santé ou encore lors des négociations avec les investisseurs. Pour l’occasion, L.co s’est également entouré d’un board d’experts réunissant Pascal Girin, Laurence Riot Lamotte, Egon Wülfert et Marc Chevalier, des spécialistes de la stratégie clinique, du déploiement de technologies médicales sur des marchés étrangers et de la valorisation de la recherche. Résolument tourné vers le domaine de l’innovation, le cabinet s’adresse parallèlement aux entrepreneurs développant une activité en banking & finance, cryptoactifs ou dans le secteur de la fintech. Il les conseille sur leurs flux financiers, l’optimisation juridique et fiscale de leurs projets, l’obtention d’enregistrements et d’agréments ainsi que sur la création de véhicules d’investissement.

