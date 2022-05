Mazars, les secrets de longévité d’un pionnier

Lorsqu’il fonde en 1945, à 20 ans, son cabinet à Rouen, Robert Mazars pouvait-il imaginer le succès que deviendrait sa firme ? Résistant, pupille de la Nation, diplômé de HEC, montagnard chevronné, l’entrepreneur a, en tout cas, construit les bases solides qui permettent aujourd’hui à son organisation spécialisée dans l’audit, la fiscalité, le conseil ainsi que les services comptables et juridiques de jouer dans la cour des grands. Présents dans plus de 90 pays et territoires, Mazars et ses 44 000 collaborateurs dégagent un chiffre d’affaires de 2,1 milliards d’euros. Une véritable success-story hexagonale pour ce pionnier de la comptabilité en France.

S’associer pour perdurer

C’est au cours d’un voyage aux États-Unis dans le cadre d’échanges autour du plan Marshall que Robert Mazars aurait découvert la comptabilité analytique. Décrit comme attaché à l’éthique et à la transparence, l’entrepreneur défend l’importance de l’information financière et la nécessité pour les chefs d’entreprise de disposer d’instruments de mesure de performances à une époque où l’audit n’était pas encore une profession en soi. "Il a été le génie comptable, au sens large du terme, de la vie professionnelle française", disait de lui l’un de ses pairs Édouard Salustro. Ses quatre valeurs : indépendance, expertise, partage et tolérance.

Pour se développer, Robert Mazars s’appuie sur une équipe de fidèles. Le fondateur n’hésite pas à associer les plus loyaux et compétents d’entre eux. Chacun d’eux reçoit un même nombre de parts sociales et une rémunération équivalente, rapporte le cabinet, Robert Mazars ne touchant lui-même que 10 % de plus que ses pairs les plus jeunes.

Internationalisation

L’internationalisation de la firme débute en 1971, lorsqu’elle ouvre des bureaux en Allemagne ainsi qu’en Espagne. Douze ans plus tard, à 63 ans, le fondateur décide de transmettre son cabinet aux 5 millions d’euros de chiffre d’affaires à sa dizaine d’associés et nomme à la présidence Patrick de Cambourg. "Si je vous associe, c’est parce que je pense que vous avez du talent. Et si vous avez du talent, je ne vais pas vous le faire payer", aurait-il expliqué.

En 1995, Mazars fait le choix d’un partnership international intégré, fusionnant avec le cabinet Guérard Viala. De quoi atteindre les 100 millions d’euros de chiffres d’affaires et réunir plus de 1 000 professionnels. Le succès ne se dément pas par la suite. La barre des 500 millions d’euros de CA est franchie en 2005 et celle de 1,5 milliard en 2017-2018. Entre-temps, Patrick de Cambourg a laissé la place à Philippe Castagnac qui a lui-même cédé les rênes du cabinet à Hervé Hélias il y a quatre ans.

Si c’est encore en Europe que Mazars dégage le plus de revenus, la firme pousse les feux en Asie et sur le continent américain. À cet effet, elle créait en 2019 la Mazars North America Alliance afin de se renforcer en Amérique du Nord.

La RSE au cœur de la performance

Le cabinet de conseil met également l’accent sur la nécessité de dégager une performance responsable. "La responsabilité et la durabilité sont devenues des fondements importants de la performance des entreprises et sont essentielles pour instaurer la confiance dans les marchés, les entreprises et les institutions publiques", commentait Hervé Hélias à l’occasion de la présentation des résultats 2021. Ces derniers reflètent la stratégie de Mazars, qui vise une croissance équilibrée sur ses différents métiers. La firme poursuit sa montée en puissance sur l’audit (+8,5 % sur un an), elle qui se situe au cinquième rang sur le marché européen de l’audit des grandes entreprises européennes cotées. Mazars a aussi progressé dans le conseil financier (+15,7 %) et dans les métiers du conseil (+7,9 %). De quoi continuer à poursuivre sur sa belle lancée dans les années qui viennent.

Olivia Vignaud