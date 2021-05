Mayer Greenberg, la boutique qui unit conseil et arbitre

Le professeur émérite de l’université Panthéon-Sorbonne Pierre Mayer et Céline Greenberg concrétisent leurs cinq années de collaboration en lançant leur propre structure, Mayer Greenberg. Cette association marque également le renouveau de la boutique de Pierre Mayer fondée en 2015.

Arbitres et conseils

L’offre du nouveau cabinet, destinée au droit de l’arbitrage international et aux procédures judiciaires qui y sont liées, repose sur deux compétences phares lui conférant une certaine singularité sur le marché : celle d’arbitre, le cœur de métier de Pierre Mayer, et celle de conseil en arbitrage, exercée par Céline Greenberg. “Notre association nous permet de continuer à intervenir comme arbitre sans rencontrer les conflits d’intérêts habituels présents dans les grands cabinets, tout en pérennisant notre activité conjointe en tant que conseils, qui se développe depuis quelques temps, avec succès”, explique Pierre Mayer. "Récemment, nous sommes intervenus côte à côte dans deux affaires CCI. La plus récente portait sur un contrat de construction de tunnel en Georgie. Nous sommes intervenus aux côtés de conseils locaux et avons remporté une belle victoire. Notre duo fonctionne particulièrement bien lors des audiences.", illustre Céline Greenberg qui a rejoint Pierre Mayer au sein de sa structure en 2016 et a exercé dans le même temps la fonction de secrétaire des tribunaux arbitraux.

La double compétence de Mayer Greenberg permet aux deux associés de recouvrir l’ensemble du droit de l’arbitrage international en intervenant à tous les stades de la procédure arbitrale : lors de la phase de rédaction de la clause arbitrage, de la gestion des litiges nés des relations contractuelles, de la représentation de leurs clients français ou internationaux dans la procédure arbitrale, devant les juridictions étatiques, lors de la demande en nullité d’une clause ou encore lors du recours en annulation contre les sentences. Les fondateurs, entourés d’un stagiaire et d’une assistante, interviennent par ailleurs régulièrement en tant que co-conseils de confrères sur des problématiques spécifiques d’arbitrage ou bien en accompagnement d’un cabinet d’avocats dépourvu de compétences en la matière.

Les fondateurs de Mayer Greenberg se sont rencontrés en 2006 au sein de l’équipe arbitrage international de Dechert, où Pierre Mayer était associé et Céline Greenberg stagiaire. Arbitre renommé dans des procédures arbitrales internationales, commerciales ou d’investissements, Pierre Mayer fait figure de référence mondiale dans son domaine comme l'était Emmanuel Gaillard, récemment décédé. Céline Greenberg possède quant à elle une expérience particulièrement riche en la matière, notamment en arbitrage d’investissement. Elle a exercé pendant sept ans chez Clifford Chance avant de rejoindre Pierre Mayer en 2016. Expérience, agilité, courage et créativité sont les quatre mots d’ordre choisis par les deux experts pour refléter leur activité.



Marine Calvo et Emmanuel Ojzerowicz