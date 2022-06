Mayer Brown ouvre à Salt Lake City

Un vingt-septième bureau pour Mayer Brown. Cette fois, l’enseigne s'installe en Utah, dans la ville de Salt Lake City, avec l’idée d’y cibler les communautés tech et les investisseurs des secteurs des sciences de la vie et des assurances. La firme répond aussi à une demande grandissante de ses clients, qui sont nombreux à s’être développés dans la région. "La croissance de l’Utah ces dernières années a été extraordinaire, le nombre de nouvelles entreprises prometteuses au sein du monde de la tech est inspirant. Ces sociétés auront besoin d’un savoir-faire juridique de haut vol pour faire face à leurs problématiques toujours plus complexes", justifie Mark Bonham, corporate partner.

Le bureau réunira des avocats recrutés dans plusieurs cabinets de Salt Lake City et des associés d’autres antennes de Mayer Brown. Jennifer Carlson, associée à la tête de la practice capital markets dans le nord de la Californie, déménagera avec son équipe à Salt Lake City. Les clients de Mayer Brown continueront de profiter du réseau mondial de la firme, de l’Amérique latine à l’Europe.

Olivia Fuentes