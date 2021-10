Maximilian Schiessl : "L’Allemagne est prête à faire des affaires"

Décideurs Juridiques. Quelle est la transaction dont vous êtes le plus fier et pourquoi ?

Maximilian Schiessl. Étant spécialisé dans les M&A transfrontalières, je suis particulièrement fier des grandes opérations de fusions comme celles de Daimler-Benz et Chrysler en 1988, de Deutsche Telekom et VoiceStream Wireless en 2000 ainsi que de Linde et Praxair en 2018.

Quelle a été la transaction la plus difficile de votre carrière et quelles leçons en avez-vous tirées ?

M. S. En 2001, nous étions en pleine négociation de la vente de Cognis par Henkel pour un montant de 2,5 milliards d'euros à un consortium d'investisseurs privés composé de Goldman Sachs Capital Partners et Permira, lorsque les tours jumelles de New York ont été détruites lors des attentats du 11 septembre.

Les acquéreurs étrangers ne sont pas désavantagés lorsqu’ils sont en concurrence avec des acheteurs allemands.

Nous avons suivi les événements avec stupeur et après une nuit blanche, nous avons continué à travailler sur des documents qui avaient en quelque sorte perdu toute signification et toute importance. Le matin du 12 septembre, date à laquelle nous avions prévu la signature, l'opération était sur le point d'être annulée car on ne savait pas si le financement serait encore disponible dans un monde qui venait d’être bouleversé. Finalement, nous avons trouvé une solution grâce à un droit de retrait inconditionnel offert aux acheteurs et la transaction a été conclue avec succès.

Quelle est la meilleure façon de gagner la confiance des grands patrons ?

M. S. Lorsque l’on fait face à des dirigeants, il est primordial de ne pas uniquement se concentrer sur les questions et les problèmes juridiques, mais plutôt de donner des réponses et des conseils clairs concernant la ligne de conduite à suivre (en se basant sur une analyse juridique approfondie, bien sûr). Ces suggestions doivent traduire une bonne compréhension des questions de financement, de comptabilité et de communication liées à l'affaire en question.

Quels sont les principaux pièges à éviter dans le cadre de grandes opérations de fusion-acquisition ?

M. S. Ce type de transaction requiert une préparation minutieuse. La clé du succès réside dans une détermination claire des buts et des objectifs (y compris concernant le calendrier et la possibilité réelle de la transaction), ainsi qu’une bonne compréhension de l’autre partie à l’opération et de ses intérêts.

Quelles sont les spécificités culturelles à prendre en compte pour mener à bien des fusions et acquisitions transfrontalières dans votre pays ?

M. S. L'Allemagne est ouverte aux affaires et les acquéreurs étrangers ne sont pas désavantagés lorsqu’ils sont en concurrence avec des acheteurs allemands. Pour réussir en tant qu'acquéreur étranger, il est important de comprendre l'importance de la sécurité de l’emploi et de la sûreté des transactions pour les vendeurs allemands. L’importance des questions liées à l'emploi est due à la position forte des représentants syndicaux dans le système de gouvernance allemand.

Si vous n'étiez pas devenu avocat, quelle autre profession pensez-vous que vous auriez exercée ?

M. S. Au cours de ma carrière, j'ai été tenté par des offres d'emploi qui m'aurait orienté vers les banques d'investissement et le private equity. Avant d'entrer à la faculté de droit, j'avais toutefois envisagé d'étudier l'histoire et de devenir universitaire.

Propos recueillis par Aude Ghespière