Maryvonne Le Brignonen, future directrice de l'Institut national du service public

Mesure phare de la réforme de la haute fonction publique, la suppression de la mythique École nationale d'administration (ENA) avait été annoncée le 8 avril 2021, notamment dans le but de diversifier les profils qui entrent dans la haute fonction publique. Son successeur, le nouvel Institut du service public (ISP) proposera un tronc commun aux 13 écoles actuelles de service public et a pour ambition de devenir "le creuset de la formation des cadres de l'État" comme l’avait déclaré Emmanuel Macron dans son allocution d’avril dernier. L’ISP sera également plus ouvert au monde académique et de la recherche, en France comme à l'international.

Maryvonne Le Brignonen, anciennement à la tête de Tracfin, le service de renseignement chargé de la lutte contre la criminalité économique et financière, aura pour mission de mettre sur les rails cette nouvelle école. Nommée par décret du conseil des ministres, elle prendra ses fonctions à partir du 6 décembre 2021 pour un mandat de quatre ans, dans un premier temps à titre de préfiguratrice puis comme directrice effective à partir du 1er janvier. Diplômée de l'École supérieure de commerce de Toulouse, elle travaille d’abord dans le milieu de l’audit avec d’intégrer l’ENA en 2007. Alors inspectrice des finances, Maryvonne Le Brignonen opère au sein de l’Inspection générale des finances puis à la Direction générales des finances publiques en tant que chef du bureau de la fiscalité des particuliers. À partir de 2015, elle y pilote la réforme du prélèvement à la source. Elle rejoint ensuite Tracfin en 2019 pour en prendre la direction.

Léna Fernandes