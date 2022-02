Marie Jourdain rejoint  On Location  au poste de  legal & compliance director

Acteur majeur du secteur mondial de l’hospitalité, On Location recrute Marie Jourdain. En liaison avec le siège américain, elle mettra à profit ses compétences et son expérience pour mettre en place et déployer le nouveau modèle d’hospitalité présenté en juin dernier par le Comité International Olympique. Le groupe américain ayant obtenu l’exclusivité des programmes d’hospitalité des Jeux olympiques jusqu’en 2028, il mettra en place son programme pour les J.O. d’été de Paris 2024, d’hiver de Milan-Cortina en 2026 et enfin avec ceux de Los Angeles en 2028.

Marie Jourdain a commencé sa carrière en tant qu’avocate spécialisée en propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, des médias et de l’entertainment. Elle a notamment été détachée du cabinet Clifford Chance en tant que responsable juridique chargée du programme commercial et de protection des droits de la Coupe du Monde de Rugby qui s’est tenue en France en 2007. En 2012, elle a rejoint Renault Sport Racing France comme responsable juridique puis est nommée secrétaire générale. De 2016 à 2020, elle occupe le poste de general counsel de l’entreprise en France et en Angleterre avant de devenir la directrice juridique de la business unit Alpine au sein du groupe Renault. Titulaire d’un DESS en droit de la propriété industrielle de l’université́ Panthéon-Assas, Marie Jourdain est également l’une des fondatrices du club d’affaires Comète.

Léna Fernandes