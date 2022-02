Marie Hombrouck, la chasseuse qui cavale

“Comment fonctionne l’humain ?” Pour certains, c’est l’interrogation inévitable qui hante les nuits où Morphée tarde à se manifester. Pour Marie Hombrouck, fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Executive, c’est l’interrogation centrale d’un quotidien bouillonnant. Chasseuse de têtes d’abord, mais aussi cavalière aguerrie, qui a repris les compétitions il y a peu, elle se confie : “Comment fais-tu pour te relever quand tu es tombé avec ton cheval devant le public ? Cette même question, quand tu y penses, est applicable aux difficultés professionnelles.”

“Bébé de la crise”

Avant de travailler dans le recrutement, Marie Hombrouck fait un bref passage par l’avocature. Elle se spécialise en droit boursier, est envoyée à Londres. Pas au meilleur moment : on est en 2008, la jeune avocate est “un bébé de la crise des supbrimes”. Son expérience en cabinet lui apprend rigueur, gestion du stress, “enjeux business”. Elle est aussi “intense”. Marie Hombrouck vit l’effondrement des banques de l’intérieur. Elle rentre en France, se retrouve à discuter avec des actionnaires à trois heures du matin, se fige. Ce qu’elle fait n’a aucun sens. Sa famille, qui ne vient pas du monde du droit, ne comprend pas pourquoi "le soir de Noël", elle est "encore au bureau".

Le hasard l’amène sur le chemin du recrutement. Il fait plutôt bien les choses : elle va pouvoir aider les autres. Elle reste quelques années chez deux gros acteurs du secteur avant de lancer son propre cabinet. Atorus Executive naît en 2017, “from scratch, sur fonds propres, avec un nom trouvé par des clients qui ont cru en moi”. Un “torus” est un cylindre à 360°. Idéal pour illustrer l’offre qu’elle souhaite proposer à la fois aux clients et aux candidats. Marie Hombrouck se trouve une spécialité, le management de transition. “Ce qui m'intéresse c'est l'humain, et ce qui donne du sens dans mon travail c'est d'aider les candidats à retrouver un emploi.” Son atout ? La méthode d’urgence qu’elle applique au recrutement de transition, la chasseuse de têtes la transpose au recrutement en CDI. L’idée d’Atorus Executive, “c’est de prendre soin de nos candidats et de faire du sur-mesure pour nos clients".

Juriste de demain

Peu à peu, le nom d’Atorus Executive s’efface derrière celui de Marie Hombrouck. Influenceuse, alors ? “C'est un joli compliment.” Sa mission est de faire évoluer les fonctions juridiques, de faire progresser le droit dans l’entreprise, d’améliorer l’image du recruteur. Pari réussi : “On commence à nous écouter.” Elle ne souhaite pas que le cabinet pousse ses murs – elle a démarré seule, ils sont 6 aujourd’hui, et ne se voit pas mener une équipe de 40 personnes –, mais tient à “continuer de rendre attractif le management de transition”… Et à lutter contre les discriminations. Atorus Executive est un cabinet engagé. Marie Hombrouck anime des tables rondes avec l’association Droit comme un H !, encourage les entreprises à s’entourer de juristes en situation de handicap. “Les clients sont prêts à faire confiance.”

"Les gens n’imaginent pas à quel point le métier est compliqué, le marché tendu”

C’est vrai qu’on a envie de lui faire confiance, à Marie Hombrouck. À la femme pétillante, dynamique et accessible. À la professionnelle résiliente – “les gens n’imaginent pas à quel point le métier est compliqué, le marché tendu” –, réfléchie et énergique. Pour réussir dans le métier, il faut selon elle aimer les humains, être joueur, accepter la défaite. Et ne pas hésiter à se donner des défis : la spécialiste du recrutement déborde d’idées pour enrichir le monde juridique. Elle pense aux échanges avec l’armée, avec les équipes du GIGN. En plus de tout le reste, elle a écrit un livre, Et si vous trouviez (enfin) le job idéal ? Avec Christophe Roquilly, professeur à l’Edhec, ils ont eu envie de “travailler sur le juriste de demain” : “On s’était dit qu’on avait envie d’aider ceux qui ne savent pas chercher.” Il a contribué à son ouvrage, elle interviendra sur l’Augmented Law Institute lancé par l’école de commerce. La devise de Marie Hombrouck tient en dix mots : “Adopter une approche fun et fraîche pour des sujets sérieux.” Chez Atorus Executive, “on s’amuse et on travaille consciencieusement”.

Olivia Fuentes