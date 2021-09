Marie Fillon poursuit sa carrière chez Goodwin

Quelques mois après l’arrivée de la spécialiste du droit des technologies Anne-Charlotte Rivière, Goodwin accueille Marie Fillon. L’objectif affiché du cabinet est de présenter un département solide consacré au droit de la tech et des sciences de la vie. Le mouvement de la nouvelle associée en droit de la propriété intellectuelle et en licencing poursuit le renfort de l’offre faite aux acteurs de la technologie et de la santé, et prolonge ainsi l’intervention des avocats du pole corporate/M&A du cabinet. Marie Fillon est en effet une avocate baignant dans le secteur de la biotech, de la medtech et des fonds investissant dans ces start-up depuis plusieurs années. Elle intervient lors de transactions relatives à des licences, à des collaborations, à des contrats de recherche et de développement, de fabrication et de distribution. Elle conseille aussi ses clients sur les questions de droit de la propriété intellectuelle, lors d'opérations de financement ou de croissance, et les accompagne lors des litiges liés aux brevets, au licencing ou aux contrats de collaboration.

Avocate depuis 2008, Marie Fillon a débuté chez Linklaters en droit des brevets, des marques, des dessins et modèles. En mai 2011, elle rejoint le cabinet indépendant Duclos Thorne Mollet-Vieville & Associés (DTMV) où elle exercera cinq ans avant d’intégrer Dechert au rang de national partner. Elle travaille dorénavant dans une équipe IP/licencing qui réunit 70 avocats dans le monde, dont 12 en Europe. À Paris, Marie Fillon devient la 18e associée.

Pascale D'Amore