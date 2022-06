Marie Arnaud-Battandier, positive attitude

Amoureuse du terrain, Marie Arnaud-Battandier cultive une approche entrepreneuriale pour comprendre les problématiques des dirigeants : "Rien n’est jamais acquis dans notre métier", explique cette diplômée de Dauphine et de l’Essec. "Gagner un deal peut être difficile mais durant les 4 à 6 ans suivants, il faudra soutenir l’équipe dirigeante dans les bons comme dans les mauvais moments." Dans une logique de partenariat avec le management, Ardian Expansion requiert d’ailleurs un taux de réinvestissement du management.

Tenace et à l’aise dans les environnements dynamiques, elle a fait de la consolidation et de l’internationalisation des plateformes de santé, du digital et des services BtoB ses trois axes d’expertise favoris. Boulimique de lecture et d’expositions, la Managing Director considère qu’en restant curieux et positif on évolue avec son temps. Un leitmotiv qu’elle entretient notamment grâce à des voyages, sac au dos, et jamais sans ses trois enfants.

"Nous sommes aujourd’hui 40 % de femmes dans l’équipe Expansion à Paris"

Évoluant depuis 14 ans au sein d’Ardian Expansion, elle met aujourd’hui en avant une équipe qu’elle a plaisir à former. Elle veille aussi à leur faciliter le métier, notamment en restant vigilante à la mixité, afin de favoriser autant la diversité de pensée que la parité : "Nous sommes aujourd’hui 40 % de femmes dans l’équipe Expansion à Paris".

Pour le private equity de demain, elle anticipe un partenariat de plus en plus marqué avec les équipes dirigeantes : "Il est de la responsabilité des investisseurs de leur faire passer les bons messages, notamment sur les sujets sociétaux". Mais aussi en assurant une place plus importante aux salariés dans la redistribution de la valeur. Une caractéristique différenciante d’Ardian qui propose une rétrocession d’une partie de sa plus-value en tant que majoritaire à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

INVESTISSEMENTS REMARQUABLES

Lagarrigue (fabricant d’appareillage orthopédique),

Artefact (services autour de la data),

Ionisos (stérilisation par rayonnement ionisant),

T&S (ingénierie systèmes embarqués et conseil),

Opteven (services mobilité),

Bio7 (laboratoires d’analyse).

Béatrice Constans