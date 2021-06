Marici Avocats s’agrandit

Fondé à la fin de l’année 2020, Marici Avocats se positionne comme une boutique experte en sortie de crise. Conseil des PME, des ETI et des grandes entreprises des secteurs de l’industrie, des énergies renouvelables, du bâtiment et des travaux publics, l’enseigne accueille une troisième associée. L’avocate Élise Mialhe officiera à présent aux côtés de Mathilde Charmet-Ingold et de Brigitte Bézard-de Rougé, les deux fondatrices de la structure. L’arrivée de cette nouvelle associée permet à Marici Avocats de développer son offre de services juridiques : il se dote ainsi d’une pratique en droit social et étoffe celle en droit pénal avec une nouvelle spécialité en droit pénal social. Toutes ces compétences évoluent en synergie avec celles également proposées par le cabinet en contentieux des affaires et en médiation.

Possédant un savoir-faire spécifique dans le secteur de l’énergie, Élise Mialhe accompagne les directions des ressources humaines, les directions juridiques et les directions de la conformité. En conseil et en contentieux, elle intervient pour les questions relatives au contrat de travail, de négociation collective et de rémunération, mais aussi à la lutte contre le travail illégal, à la santé au travail ou encore à la prévention des risques. Après avoir prêté serment en 2011, l’avocate a exercé chez Toison & Associés jusqu’en 2015 puis a rejoint le cabinet Racine où elle a été nommée counsel en 2019. Titulaire d’un master 2 en droit des contrats et des pratiques commerciales de l’université du Val-de-Marne, elle a animé plusieurs conférences sur le thème du droit du travail et a donné des cours au sein du DJCE de Cergy-Pontoise et de l’école privée de droit Head.

Léna Fernandes