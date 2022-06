Marianne Harlé (Andera Croissance), la passionnée

Depuis l’âge de 27 ans, Marianne Harlé a fait de l’univers du private equity son terrain de jeu. Il suffit de quelques minutes pour capter la passion qui l’anime : "Dans cette profession, il est impossible de s’ennuyer. Chaque jour est une découverte, d’un nouveau métier ou d’une personnalité." Parfaitement en accord avec le slogan d’Andera Partners "the power of and", elle met toujours en avant l’accompagnement de ceux qui sont derrière les entreprises et auxquels elle voue un attachement sans faille : "Avant toute chose, on choisit le dirigeant car on va vivre avec lui cette aventure". De fait, être à leurs côtés, c’est aussi être présent pour le meilleur et pour le pire. Sortie du fonds Andera Expansion en 2020 pour monter Andera Croissance, un first-time fund, cette battante le sait bien. L’accord d’exclusivité du premier investissement du nouveau fonds de small cap, Forex Finance, a été signé deux heures avant l’annonce du confinement. Accompagnée de son équipe, elle n’a pas lâché, malgré l’abandon d’une banque, jusqu’à la signature au moment du déconfinement.

"Quand on traite des problèmes toute la journée, il faut avoir une soupape", conseille cette cavalière émérite qui monte à cheval tous les jours, tôt le matin ou tard le soir. Même si le private equity n’est jamais très loin. "Avec le cheval on est deux, comme dans une opération avec un dirigeant. Quand ça ne fonctionne pas, il faut savoir se remettre en question. Et la clé, c’est le dialogue", se plaît-elle à comparer.

À ses yeux, le capital-investissement de demain sera plus responsable mais aussi plus pointu : "Avant, le coeur du métier résidait dans la sélection des actifs, aujourd’hui c’est leur accompagnement et demain, ce sera l’expertise sur les secteurs et les activités qui sera récompensée". Ce qui, pour cette championne, n’est que le début de la compétition.

INVESTISSEMENTS REMARQUABLES

Forex Finance (conseil en gestion de risques financiers et organisation de trésorerie),

Sirsa (logiciel et conseil ESG),

TX Cube (conception et industrialisation de produits électroniques),

groupe Pégase (formation professionnelle manutention/logistique et transport).

Béatrice Constans