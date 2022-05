Marc Mossé retrouve August Debouzy

Chez August Debouzy, l’équipe d’Emmanuelle Mignon, de Bernard Cazeneuve et de Pierre Sellal s’agrandit. Le nouvel arrivant n’est pas inconnu : vingt ans après un premier passage par le cabinet, Marc Mossé s’y réinstalle comme senior counsel, spécialisé en droit du numérique et droit européen. Un choix “triplement évident” pour l’avocat : il s’est laissé guider par la dimension entrepreneuriale du cabinet, par le positionnement et la réputation d’August Debouzy sur les places de droit française et européenne, et par l’idée de travailler avec des avocats de haut vol. “August Debouzy m’est apparu comme le cabinet où les ambitions de porter le droit comme un outil stratégique des entreprises auraient les moyens d’être développées.”

Car c’est bien cette idée qui anime Marc Mossé. L’avocat sort de six ans passés chez Microsoft Europe, comme directeur des affaires juridiques et des affaires publiques, et achève tout juste son mandat de président de l’Association française des juristes d’entreprise (AFJE). “Ce que j’ai vu, à la fois dans mes fonctions en entreprise et dans le cadre de l’AFJE, c’est que les besoins et le rôle des directions juridiques évoluent. Le droit est un outil stratégique dans le monde économique et dans la vie de l’entreprise.” Chez August Debouzy, Marc Mossé espère apporter ce “double regard” et aider les entreprises à anticiper les évolutions de l’environnement réglementaire. Il s’est toujours senti juriste, au sens du “lawyer” qui peut exercer en entreprise ou en cabinet. “Le mouvement que je fais devrait être banal. Dans cette grande profession du droit, on exerce cette compétence de juriste de différentes manières, à différents moments de sa vie. Les juristes d’entreprise et les avocats sont appelés à travailler de plus en plus en symbiose.” Marc Mossé souhaitait aussi “avoir plusieurs vies en une, car [il était] arrivé à un moment de sa vie professionnelle où [il avait] envie de se réinventer”.

Olivia Fuentes