Marc Hofer rejoint Scala Patrimoine

Quelques mois après l’annonce de l’ouverture d’un bureau à Marseille, le cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant poursuit sa croissance. Cette fois-ci, c’est l’activité immobilière qui est renforcée grâce à l’arrivée de Marc Hofer, en qualité de directeur général et d’associé. Chef d’entreprise depuis trente ans, il exerçait jusqu’alors comme secrétaire général au sein du groupe Accelis pour lequel il a coordonné plusieurs projets dans les domaines de l’hôtellerie, de l’éducation et de la promotion immobilière. Auparavant, il a notamment créé, en partenariat avec le fonds Ciclad, un groupe de facility management spécialisé dans le retail de luxe, la haute couture et l’hôtellerie. Outre son profil entrepreneurial et sa connaissance du secteur immobilier, c’est aussi son engagement caritatif auprès de l’association Premiers de cordée – dont il est le président et qui s’attache à faire pratiquer le sport aux enfants dans les hôpitaux – qui a séduit Scala Patrimoine. À la direction du pôle immobilier, Marc Hofer s’attachera à proposer des opérations sur mesure aux clients du groupe. Pour ce faire, il sera épaulé de Ludovic Mathieu, également recruté en qualité de directeur des opérations immobilières. "La pierre est un élément incontournable du patrimoine de nos clients. Depuis notre création, nous veillons donc à protéger et à valoriser leurs biens immobiliers", rappelle Guillaume Lucchini, associé fondateur de Scala Patrimoine. Ces deux recrutements en sont la meilleure preuve.

S.V.