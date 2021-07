ManoMano lève 355 millions de dollars

Battre le fer tant qu’il est chaud, c’est ce qui caractérise la dynamique de cette nouvelle levée de fonds de 355 millions de dollars. ManoMano peut se féliciter d’avoir su redonner goût au bricolage et au jardinage à de nombreux Français durant la crise sanitaire. Comme le précisait Yann du Rusquec, Partner chez Eurazeo Growth, la plateforme aura contribué au changement des modes de consommation en la matière. Ainsi, à la faveur d’incontestables avantages compétitifs et technologiques, l’entreprise spécialisée dans la vente en ligne de matériels de bricolage et de jardinage gagne du terrain sur un marché encore peu numérisé face à des concurrents européens, qui privilégient encore les points de vente physiques.

Une levée de fonds pour renforcer son activité en Europe

Les partenaires historiques du groupe se sont de nouveau réunis autour de la table de négociations afin d’accorder des liquidités supplémentaires à ManoMano. Temasek, General Atlantic, Eurazeo, Bpifrance à travers sa filiale Large Venture, Aglaé Ventures, Kismet Holdings et Armat Group soutiennent la pépite qui entend renforcer son activité en Europe sur un marché estimé à 400 milliards d’euros. Un marché majeur dans lequel l’entreprise est devenue un porte-étendard de la "french touch". Par ailleurs, cette série F, marquée par la nouvelle entrée dans le capital de l’américain Dragoneer Investment Group, porte la valorisation de ManoMano à 2,6 milliards d’euros.

En un an, la boutique en ligne a doublé de taille, avec une croissance avoisinant en 2020 les 100 % pour un chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros. Un résultat atteint grâce à leur stratégie de développement et leurs capacités logistiques ainsi que par l’élargissement de son réseau de vente, qui en 2019 référençait près de quatre millions de produits. Initialement baptisée MonEchelle, ManoMano, qui a réalisé un beau parcours depuis sa fondation en 2012, poursuit sur sa lancée.

Emeric Camuset