Malt acquiert Comatch, acteur majeur du conseil indépendant

Fondée en 2013 par Vincent Huguet, CEO, et Hugo Lassiège, CTO, Malt est une marketplace européenne qui rassemble près de 340 000 consultants freelances mettant compétences et expertises au service d’entreprises en recherche de talents externes à mobiliser. Avec le rachat de Comatch, Malt ouvre sa communauté aux profils de consultants en management indépendants et se rapproche de son objectif d’un milliard d’euros de volume d’affaires d’ici 2024.

Vincent Huguet témoigne : "Comatch est un acteur majeur du conseil indépendant. Partageant la même vision de l’avenir du travail et notre approche "community first", qui place les talents au cœur du produit et de l’entreprise, nous sommes impatients et enthousiastes à l’idée de réunir deux mondes de freelances hautement qualifiés".

Christoph Hardt, cofondateur et directeur général de Comatch, ajoute : "En Europe, Malt est la première plateforme de freelances, notamment pour les talents du digital et Comatch est un acteur majeur dans le secteur du conseil. […] Désormais, les entreprises et organisations pourront trouver les meilleurs professionnels indépendants pour tout type de projet".

Avec un marché du freelancing évalué à 355 milliards d’euros en Europe, Malt assied sa position de leader et de partenaire privilégié des entreprises à la recherche de talents externes.