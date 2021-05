Droit social : trois anciens de CWA fondent MAJJ Avocats

Formé avec les initiales des prénoms des fondateurs, l’acronyme MAJJ entend symboliser la proximité et la confiance que Mathieu Raio de San Lazaro, Julien Boucaud-Maître et Juliette Pouyet souhaitent entretenir avec leurs clients et leurs collaborateurs. Ayant travaillé ensemble au sein de Chassany Watrelot & Associés, les trois associés fondateurs mutualisent leurs compétences en droit du travail et en droit de la sécurité sociale dans une structure indépendante entièrement consacrée au droit social.

Avec la volonté de traiter les problématiques quotidiennes de ses clients et de les accompagner dans la gestion de leurs projets stratégiques, MAJJ Avocats propose une offre couvrant la gestion des relations individuelles et collectives de travail. La nouvelle boutique intervient en conseil et en contentieux auprès de PME, d’ETI, de groupes internationaux et de leurs ressources humaines, de fonds d’investissement et de cabinets d’affaires. Ayant plus de quinze ans d’expérience en droit social, les associés ont notamment exercé leurs compétences lors de la conduite d’opérations structurantes de réorganisation et de transaction M&A.

Julien Boucaud-Maître possède un savoir-faire particulier pour les opérations de fusions-acquisitions, les restructurations et la gestion sociale des dirigeants d’entreprise. Titulaire d’un DESS droit des affaires et fiscalité et d’un DJCE (diplôme de juriste conseil d’entreprise) de l’université Lyon 3, il exerçait depuis 2003 au sein du cabinet Chassany Watrelot & Associés où il avait été promu associé en 2009. Experte en droit de la sécurité sociale, Juliette Pouyet est également particulièrement compétente dans la mise en place de plans de sauvegarde de l’emploi (PSE). Diplômée d’un DEA de droit privé de l’université Panthéon-Sorbonne, elle commence sa carrière chez Fromont Briens & Associés puis rejoint le cabinet Chassany Watrelot & Associés dont elle est devenue associée en 2002. Mathieu Raio de San Lazaro intervient dans la gestion des ressources humaines ainsi que pour des questions de durée du travail et de relations collectives. Il exerce tout d’abord en tant que juriste pour l’entreprise Rochette SA puis intègre le cabinet Barthélémy Avocats. Il rejoint Chassany Watrelot & Associés en 2004 et y est promu associé en 2011. Dans le lancement de leur enseigne, les trois associés sont suivis par les avocats Nicolas Lavigne et Estelle Logeais ainsi que par la juriste Bérengère Nguyen-Trong, tous également en provenance de chez Chassany Watrelot & Associés.

